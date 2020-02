Die Antwoord, Editors, Morcheeba i Meute actuaran al Cruïlla

Die Antwoord, Editors, Morcheeba, Meute, Perota Chingó i Meritxell Nedderman formaran part del cartell del Festival Cruïlla, que se celebra a Barcelona del 2 al 4 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.

Aquest sis sis noms nous s'afegeixen als ja anunciats de Gwen Stefani, Placebo, Two Door Cinema Club, Residente, Lágrimas de Sangre, Novedades Carminha, Of Monsters And Men, Kase.O, La Fura del Baus, Ebri Knight, Fuel Fandango i Rayden, entre d'altres. És a dir, un cartell amb l'eclecticisme estilístic que és marca de casa. A més, també hi actuaran Txarango, en el que serà el seu últim concert a Barcelona abans de plegar veles definitivament.

Tanmateix, la programació del Cruïlla encara no està tancada i els organitzadors del festival expliquen és possible que s'hi incorporin nous artistes per "abraçar un ventall de gèneres musicals amplíssim".