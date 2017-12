Hi haurà segona edició del No Surrender Festival a Vilanova de Bellpuig

Els impulsors del No Surrender Festival de Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell) han anunciat oficialment aquest dijous que faran una segona edició del festival els dies 29 i 30 de juny del 2018. L'objectiu d'aquesta edició serà el mateix que el de la primera: aplegar el màxim nombre de persones interpretant en directe una cançó de Bruce Springsteen, enregistrar-la en vídeo, i enviar-li a l'artista. La idea inicial era no repetir el festival, però segons el responsable de la iniciativa, Josep Maria Pons, no han pogut evitar "la temptació de tornar-hi", ja que el festival ha rebut molt suport per part del públic. A més a més, ha afegit que després d'organitzar la primera edició els va quedar "un mal gust de boca" a causa de la pluja que va caure a darrera hora del dissabte i que va obligar a suspendre les actuacions previstes per a la nit.

La cançó escollida per interpretar l'any passat va ser la de 'No Surrender', que ja supera les 300.000 visualitzacions a YouTube i que va comptar amb la participació de 1.004 persones. El tema de la pròxima edició del No Surrender Festival II encara no està decidida al 100%. Tot i això, fa unes setmanes, a través de les xarxes socials, van fer una mena de referèndum per escollir entre tres temes diferents de l'artista nord-americà: 'Badlands', 'Born to run' i 'Glory days'. El guanyador va ser 'Badlands', però Josep Maria Pons ha explicat que encara han d'acabar de parlar amb el director de la macrobanda, Antoni Tolomos, per decidir si és possible o no adaptar-la. En la segona edició del festival però, s'afegiran els vents a les bateries, guitares, baixistes i veus de la primera edició.

Un dels objectius de la pròxima edició, que tindrà lloc al camp de futbol de Vilanova de Bellpuig, ha estat "professionalitzar" el festival, sobretot en l'apartat dels comptes, ja que segons ha explicat Pons "hi va haver unes petites pèrdues", que esperen que no es repeteix en la següent edició. En qualsevol cas, recorda que l'organització d'aquest esdeveniment va a càrrec d'un "grup d'amics que ho fa amb tot el cor". Pons està convençut que al 2018 vindrà més gent "perquè ara ja se sap de que va".

La cançó 'No Surrender' gravada per 1.004 persones va ser enviada al mateix Bruce Springsteen. No s'ha rebut cap resposta d'agraïment directe de l'artista, però si que ho ha fet la seva companyia de discos. El format del festival serà el mateix que el d'enguany; el divendres hi haurà actuacions amb tres grups i el dissabte al matí començaran els assajos de la cançó amb tots els participants. A la tarda es gravarà el tema per pistes i al vespre s'enregistrarà el vídeo. Tot seguit, a la nit, hi haurà el fi de festa amb més concerts. Posteriorment, s'enviarà el vídeo altra vegada a l'artista nord-americà.