El poeta que reia amb els 'mariachis' que rondaven la neta

La neta del poeta Josep Carner, Francina Carner Grosperrin, hi va posar un toc de proximitat molt singular i entranyable, a l’obertura institucional de l’Any dedicat al seu avi. Amb l’embolcall solemne que hi dona el Saló de Sant Jordi de la Generalitat, aquest dimecres va engegar una commemoració que dedicarà representacions teatrals, musicals, reedicions i simpòsiums a un dels més grans poetes catalans. Francina Carner, que viu a Mèxic (el primer país d’exili del poeta, acabada la Guerra Civil), en va fer un remembrança personal: va destacar el seu entestament per “perfeccionar la paraula” i els “valors humanistes arrelats a la llengua catalana i la seva pàtria”. “El recordo un avi generós, molt divertit, que em va regalar el meu primer collaret, una prova més –va afegir– del seu profund coneixement de l’univers femení". La neta hi va sumar, encara, una altra anècdota simpàtica: una vegada, a Mèxic, sota la finestra de casa se li van plantar uns mariachis portats per un pretendent que la rondava. La cosa va enutjar els pares d’ella i, ben al contrari, va enriolar el Príncep dels Poetes. Quan va morir, a Brussel·les però encara amb passaport mexicà, el seu fèretre va ser cobert amb la bandera catalana.

651x366 Francina Carner Grosperrin, néta de Josep Carner / MANOLO GARCIA Francina Carner Grosperrin, néta de Josep Carner / MANOLO GARCIA

La consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga va definir-lo com “un home lliure”, l’obra literària del qual és “el resultat del compromís amb Catalunya”, va recalcar. El marmessor de l’obra de Carner i comissari de l’efemèride, el professor Jaume Coll Llinàs, va glossar els punts forts de la celebració, dins la qual hi ha lloc per a propostes més heterodoxes, com la creació del perfum Els fruits saborosos, que llançarà una marca d’alta perfumeria –de nom Carner, també de la família– a partir dels elements que apareixen en el poemari, o bé un simposi obert a altres camps fora del literari, com el gastronòmic, amb la complicitat del Celler de Can Roca.

La soprano Marta Mathéu, acompanyada d’Albert Guinovart, i la poeta Maria Cabrera van recitar alguns dels poemes més populars de Carner. Escoltant el dring inveterat dels seus versos hi havia part de la família catalana de Carner, a més del director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí-Murlà, i de Joandomènec Ros, president de l’IEC, que és qui liderarà la Càtedra Carner. També hi van assistir els editors Jordi Cornudella, Josep Cots, Eliseu Ciment i Jordi Raventós; els poetes Jaume Subirana, Jordi Llavina, Víctor Obiols, August Bover i Carles Duarte, i un grup d’estudiants de la Universitat de Barcelona.