Apareix a Twitter una imatge que podria ser l'última on apareix la reportera Gerda Taro

260x366 El doctor John Kiszely atenent Gerda Taro a l'hospital de l'Escorial / JOHN KISZELY/TWITTER El doctor John Kiszely atenent Gerda Taro a l'hospital de l'Escorial / JOHN KISZELY/TWITTER

Compartir una imatge històrica a les xarxes socials pot tenir conseqüències insòlites: tot apunta que la dona que apareix a la fotografia d’un metge treballant durant la Guerra Civil, publicada pel seu fill, John Kiszely, el dia 16 de gener a Twitter és la fotògrafa Gerda Taro (1910-1937). Si es confirma que és ella -la dona de la imatge se li assembla molt-, haurà vist la llum l’última imatge de la reportera viva. Gerda Taro va morir durant la retirada de la batalla de Brunete d’una manera terrible, quan el 25 de juliol de 1937 un tanc republicà descontrolat la va fer caure de l’estrep del cotxe on viatjava, el del general Walter. El cotxe va bolcar, Taro va quedar-hi a sota i la part inferior del seu cos va quedar destrossada. La seva biògrafa, Irme Schaber, recorda, recollint el testimoni de l'acompanyant de Taro en aquell moment, l'escriptor Ted Allan, que li van fer una transfusió durant el viatge cap a l’hospital d'El Escorial i que ella mateixa se subjectava la zona dels intestins perquè no li sortissin de l’abdomen. Va arribar-hi sense possibilitats de tornar a caminar bé, però sí de sobreviure. La van operar a la tarda, però així i tot va morir de matinada.

Just dug out this photo of a young doctor with the International Brigade in the Spanish Civil War in 1937 - my father. pic.twitter.com/QY02OAcYOP — John Kiszely (@johnkiszely) 16 de gener de 2018

Gerda Taro -el seu nom real era Gerta Pohorylle- va ser una pionera del reporterisme de guerra. La van enterrar l’1 d’agost -el dia que hauria fet 27 anys- al cementiri de Père-Lachaise de París convertida en una heroïna, en un acte organitzat pel Partit Comunista que va reunir milers de persones. Taro va viatjar a Espanya per cobrir la Guerra Civil per a revistes com 'Regards' i 'Vu', i va deixar imatges tan conegudes com la d’una miliciana fent pràctiques de tir. La imatge del metge curant-li una ferida al rostre ja s’havia publicat al llibre 'Sanidad de las Brigadas Internacionales'. El peu de foto deia que la imatge havia sigut presa a la sala de recepció de l’hospital d'El Escorial, que s’havia convertit en hospital de guerra. Identificava el metge, John Kiszely, però no deia res de la pacient.

De seguida un usuari anomenat War Talks at PCL li va contestar a Kiszely que creia que la dona era Gerda Taro.

John, I think the lady is Gerda Taro, the partner of the legendary photographer Robert Capa. She died of injuries when her car collided with a tank on the way back from the Battle of Brunete on 26 July 1937. Does that make sense? — War Talks at PCL (@barne065) 16 de gener de 2018

La història va fer un altre gir quan el periodista Carlos del Amor li va demanar a John Kiszely fill que en mostrés la part posterior. La sorpresa va ser majúscula, perquè al dors s’hi pot llegir “Front Brunete juny 1937 (a Torrelodones) Sra. Frank Capa de 'Ce Soir' de París (morta a Brunete)”.