Apareixen esvàstiques al monument a les víctimes dels camps de concentració de Vinaròs

L'Ajuntament de Vinaròs (Baix Maestrat) ha denunciat que uns vàndals han pintat una esvàstica en el monument dedicat a les víctimes dels camps de concentració i d'extermini que hi ha al cementiri municipal. No és la primera vegada que es destrossa el monument. Fa sis mesos es va fer una pintada similar i el consistori va instal·lar càmeres a tot el recinte del cementiri.

Les imatges han captat el moment de la destrossa i, per tant, es treballa en la identificació i localització de la persona que ha fet la pintada. L'esvàstica fa que els noms dels vinarossencs que van ser deportats a Mauthausen i Gusen no siguin del tot visibles. "Lamentem profundament el que ha passat i esperem que no torni a passar. Emprendrem les mesures necessàries per evitar-ho", ha assegurat l'Ajuntament de Vinaròs.



No és l'únic acte vandàlic que s'ha produït aquests dies. També van trobar destrossat el 23 de març un 'stolpersteine' ('pedra de topada') dedicat a Salvador Grau Bibià, un veí de Sanaüja (Segarra) deportat al camp de concentració de Neuengamme. L’autor de l'agressió va fer 13 forats a la llamborda amb un punxó. Els fets es van denunciar als Mossos d'Esquadra i la pedra s'exposarà al Museu de Cervera com a exemple d'intolerància. La paraula alemanya 'stolpersteine' vol dir 'pedra que fa ensopegar'. Són plaques individualitzades que recorden als deportats als camps nazis i formen part d'un projecte de l'escultor Gunter Demning que relaciona art i memòria. El projecte vol recordar que darrere de cada nom hi ha una història, una vida, i les pedres es van començar a instal·lar a diferents municipis de Catalunya fa més de dos anys. A Sanaüja, l''stolpersteine' es va instal·lar el 26 de gener.

inclou tres tipus de sancions: lleus, d'entre 200 i 2.000 euros (per exemple, impedir que el públic accedeixi a espais de memòria o arxius); greus, d'entre 2.000 i 10.000 euros (por exemple, exhibir simbologia franquista); i molt greus, d'entre 100.000 i 150.000 euros (per exemple, danyar espais de memòria o incomplir l'ordre de retirada de simbologia franquista).

