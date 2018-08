Apareixen les imatges del nu de Marilyn Monroe a 'Vides rebels'

Durant el rodatge de 'Vides rebels' (1961), Marilyn Monroe i Clark Gable van gravar una escena en què ella apareixia nua al costat d'ell. El director de la pel·lícula, John Huston, va acabar descartant aquella seqüència en la versió final del film perquè creia que era innecessària per a la història i, amb el pas del temps, es va creure que s'havia perdut. Ara, però, les imatges han reaparegut. Segons informen diferents mitjans nord-americans, les ha descobert l'escriptor Charles Casillo mentre investigava sobre la vida de l'actriu per al llibre 'Marilyn Monroe: The private life of a public icon' (St Martin's Press).

L'escriptor va entrevistar Curtice Taylor, fill de Frank Taylor, el productor de 'Vides rebels', que va morir el 1999. El fill del productor va deixar entrar Casillo al despatx del seu pare, que havia estat clausurat des de la seva mort. Allà l'escriptor va trobar la seqüència que es creia perduda i que, en cas d'haver-se inclòs a la versió definitiva de la pel·lícula, hauria sigut el primer nu d'una actriu nord-americana en un llargmetratge de Hollywood. "Moltes vegades les escenes que no s'utilitzaven es destruïen. Però Frank Taylor creia que eren importants i innovadores, i per això les va conservar", explica el fill del productor al llibre de Casillo i afegeix que encara no ha decidit què farà amb el metratge descobert.

L'escena en qüestió, que dura prop de 45 segons, mostra Monroe coberta amb un llençol que deixa caure després d'una escena romàntica amb Gable. A la pel·lícula, escrita per l'aleshores marit de Monroe, Arthur Miller, l'actriu encarna una dona atractiva que sedueix tres vaquers. 'Vides rebels' va ser l'últim film tant de Monroe, que va morir el 1962 d'una sobredosi, com de Gable, que va morir dies després d'acabar el rodatge a causa d'un atac de cor.