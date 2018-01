Apareixen fotos inèdites dels bombardejos italians a Catalunya

Les guerres també es fan a través de les imatges: mentre que les fotografies del bàndol republicà porten el cognom de reporters com Centelles, Capa i Taro, en el franquista la fotografia va formar part de la mateixa infraestructura militar. La Llibreria Antiquària Farré de Barcelona ha tret a subhasta al portal de col·leccionisme Todocolección un recull inèdit amb 121 imatges dels estralls de l’aviació italiana al territori. El preu de sortida és de 3.000 euros i la venda s’acabarà demà a dos quarts d’onze de la nit. Ahir a la tarda encara no hi havia cap licitació.

L’antiquari Pol Farré assegura que és un document “molt rar” i que ha rebaixat el preu a la meitat i l’ha tret a subhasta per animar els col·leccionistes. És impossible que el llibre, que pertanyia a un col·leccionista particular, no susciti l’interès de les institucions públiques. Fonts de Todocolección desconeixien ahir a la tarda si el Govern pot exercir el dret de tempteig i retracte en una subhasta online. D’aquesta manera, el Govern intervé en nom d’un museu o arxiu interessat a adquirir un lot i se’l queda pel preu final, però sense participar en la venda.

El llibre, escrit en italià, porta per títol Enumeració dels efectes de la munició utilitzada per l’aviació legionària entre el desembre de 1937 i el febrer de 1939 i està signat pel comandant de la Brigada Aèria A. Monti. Té una setantena de pàgines, 60 de les quals tenen fotografies de Barcelona, Castelldans, les Borges Blanques, Granyena de les Garrigues, Alfés, Tarragona i Figueres. 76 de les imatges van ser preses a Barcelona, 21 a Tarragona, 17 a les comarques de Lleida i 7 a les de Girona, 6 de les quals a Figueres.

A més, els estralls que van provocar les bombes estan dividits en dues categories: Efectes dels bombardejos als molls i a les instal·lacions portuàries i Efectes dels bombardejos en fàbriques de proveïment i habitatges. En moltes de les imatges, com les de Castelldans i les Borges Blanques, es detalla el pes de la bomba, que és de 50 tones en tots dos casos. A la portada del recull també es pot veure que es tracta del segons volum d’una obra més extensa. Segons els antiquaris, el primer podria contenir els textos sobre els bombardejos.

Passar revista de la destrucció

Segons l’historiador Pau Vinyes, el llibre es va confeccionar molt poc temps després que s’acabés la guerra. “Aquestes imatges reforcen la idea que per als nazis i els feixistes italians la Guerra Civil va ser un laboratori”, explica Vinyes. També crida l’atenció que en algunes imatges hi ha un home dins els cràters de les bombes per posar-ne de manifest les dimensions. “Les imatges més colpidores són les dels habitatges”, subratlla Vinyes. És difícil dir si són més punyents les imatges d’un combat o aquesta revisió macabra dels danys. Enumeració dels efectes de la munició utilitzada per l’aviació legionària era un testimoni perdut de la col·laboració de Mussolini en la victòria franquista, però la bona -i sagnant- relació entre els dos dictadors és força coneguda.

Les fotografies aporten nova informació sobre l’ofensiva sobre Catalunya i també recorden com Mussolini va fer servir la fotografia, el cinema i els mitjans de comunicació per als seus interessos. En aquest sentit, cal recordar que el Museu d’Història de Catalunya acull fins al 19 de febrer una exposició, titulada Fu la Spagna!, sobre aquesta qüestió. Per exemple, els efectius que van donar suport a Franco, aglutinats en el Cos de Tropes Voluntàries, tenien fotògrafs.

A més, Mussolini va posar en marxa un gabinet, conegut com l’Ufficio Spagna, per centralitzar la informació sobre la guerra i canalitzar les peticions de la Missió Militar Italiana a Espanya, i les forces italianes tenien una Oficina de Premsa i Propaganda per nodrir els mitjans locals, els italians i els estrangers.