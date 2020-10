Aquestes són les obres que engreixen els museus catalans (i valen d'1 a 90.000 euros)

Dues taules del segle XV del mestre Lluís Borrassà, que han costat 91.335 i 85.752 euros i s'han rescatat d'una subhasta, i més d'un miler de peces també del XV del fons Josep Niebla adquirides per 1 euro (a efectes pràctics, una donació). Són els preus més distants de les adquisicions que ha fet l'últim any la conselleria de Cultura per engreixar la Col·lecció Nacional d'Art. En total s'hi han destinat 1.346.410 euros, el doble que l'any anterior. "Tot i la crisi que arrosseguem s’hi han anat dedicat recursos. Enguany s’han duplicat per focalitzar-ho molt en els artistes vius, per ajudar-los i ajudar les galeries d’art; el pla de rescat també incloïa això", afirmava aquest migdia la consellera, Àngels Ponsa.

S'han comprat en total més de 2.000 obres de 78 artistes. La partida que més creix és la de les arts visuals, que tenia un pressupost de 250.000 euros i ha ascendit excepcionalment als 400.000 per les mesures del pla de xoc. S'ha incidit en la compra d'obres d'artistes dones pel biaix que existia a la col·lecció i també s'ha apostat pel risc i l'experimentació, afirmen. S'han comprat 36 obres de 30 artistes, entre les quals les produccions encarregades per la Xarxa de d'Arts Visuals. Hi ha noms com Àngels Ribé, Isaki Lacuesta, Antoni Miralda, Sílvia Gubern, Francesc Artigau i els més joves Mar Arza, David Bestué, Lúa Coderch i Núria Güell, entre altres.

La partida més gran és per a béns mobles, 481.415 euros. Aquí destaquen les dues obres de Borrassà, procedents de retaules de la catedral de Barcelona, que "canvien la col·lecció de Gòtic del Museu Nacional", segons el seu director, i la taula del mestre de la predel·la d’Argelers. També s'ha comprat un alabastre del pintor d’Empúries (segle V aC), una rajola de Gaudí de la Casa Vicens, una moneda d’or d’època visigòtica, un oli de Josep Tapiró del Liceu cremat i l'extraordinari Dues captaires de Marià Fortuny, que ha costat una negociació de dos anys.

Al camp de la fotografia s'hi han destinat uns 350.000 euros. Després d'una convocatòria es van seleccionar 42 projectes, que entraran als arxius catalans en funció dels buits que hi havia. El director del Museu Nacional (MNAC), Pepe Serra, destaca que "els museus avalen les compres; no es fan compres que van a parar als magatzems". Alguns noms destacats serien Consuelo Bautista, Núria Guerra, Mey Rahola i Manolo Laguillo, entre d’altres.

El còmic és el que més creix en volum, però alhora era el més desatès (només és el segon any que es compra per a la Col·lecció Nacional) i és el menys valorat, així com també l'àmbit en què "hi havia més risc que es perdés patrimoni", afirma Serra. En primer lloc s'està elaborant un relat sobre el còmic i la il·lustració del país i, paral·lelament, s'han invertit 115.000 euros per a l’adquisició d’obra de Mariel Soria, Nazario, Mariscal, Guillem Guifré i Montesol.

Pepe Serra ha destacat "la resposta extraordinària del departament a un problema greu", que era que des del 2008 s’havia aturat la inversió en compres: "Es va fer la reflexió sobre perdre patrimoni i la resposta ha sigut molt rellevant", destaca. També el fet que les compres, fetes per comissions independents, es reparteixin als museus on pertoquin, la majoria al Macba, al MNAC i al Museu Morera de Lleida.