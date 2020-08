'La canción de Ipanema', bossa nova a l'Aquitània Teatre

El musical La canción de Ipanema, dirigit per Rubén Yuste, reflexiona sobre les pors que bloquegen les persones i sobre els límits de l'amor amb el popular ritme brasiler de la bossa nova a l' Aquitània Teatre de Barcelona. L'obra és de José Luis Sánchez i se situa als anys 60, quan Tom Jobim i Vinícius de Moraes revolucionaven la música popular brasilera. En declaracions a l'ACN, Assumpta Serna, que es posa en la pell de la Nelita, ha explicat que l'obra és un cant a la dona. La canción de Ipanema narra la història d'amor entre Vinícius de Moraes i la Nelita, una noia de dinou anys que el va inspirar per crear alguns dels seus temes més emblemàtics, com ara l'immortal Garota de Ipanema. L'espectacle, en castellà i amb música en directe, s'estrena aquest dijous i es podrà veure fins al 13 de setembre.

Vinícius de Moraes i Nelita ho tenien tot en contra: els pares d'ella li van prohibir veure'l i van avançar la boda amb el seu antic promès en una època en què les dones ho tenien molt difícil per decidir res sense l'autorització d'un home. Tot i això, no es van rendir i van crear un pla per vèncer els prejudicis de la societat.



Rubén Yuste, director de La canción de Ipanema, explica que el musical és "una comèdia i una història d'amor" sobre Vinícius de Moraes i les circumstàncies vitals que el van dur a escriure Garota de Ipanema. El musical, diu Yuste, té un rerefons important: "La por que ens bloqueja i no només en l'amor, sinó també en la vida professional i en les decisions que prenem dia a dia". Un altre tema que aborda l'obra és el feminisme i el paper de la dona a la societat.



El musical se situa en dues èpoques diferents amb la protagonista, la Nelita, de jove i de més gran. Aquesta última és interpretada per Assumpta Serna. Segons l'actriu, La canción de Ipanema és un cant a "la dona, una dona lluitadora, forta, somiadora, que fa possible cada dia millorar la seva vida i la dels altres i que lluita contra les coses establertes i es fa preguntes".



Serna també ha remarcat la importància d'una obra així en aquesta època marcada pel coronavirus: "Hem de viure la vida a fons sense pors i sense limitar-nos, i perseguir els nostres somnis perquè són el motor de la nostra vida. I si no tenim el desig per millorar i per fer-ho millor, és molt trist. Fer obres com aquesta amb aquest missatge és fonamental en un moment com ara".



El repartiment el completen Toni Sevilla, José Luís Sánchez, Adriana García, Jordi Cadellans, Lari Antunes, Bruno Butenas i Gabriel Fortunato. La direcció musical és de Menno Marien.