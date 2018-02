Ara Llibres esborra el número de la pàgina 155 dels seus llibres

L'octubre passat, després de sis hores de debat, el Senat va aprovar l'aplicació de l'article 155. La mesura s'eternitza i el govern espanyol fins i tot vol posar fi a la immersió lingüística per mitjà del 155. Els segells editorials Ara Llibres i Amsterdam han decidit en senyal de protesta 'girar full': totes les novetats editorials a partir d'aquest divendres tindran esborrat el número de la pàgina 155. L’article 155 s’eternitza a la nostra vida quotidiana, i nosaltres volem girar full. És per això que totes les novetats editorials dels segells Ara Llibres i Amsterdam que entren a impremta a partir d’avui tindran esborrat el número de la pàgina 155. "Aquest fet es repetirà en tots els llibres que la cooperativa publiqui mentre durin les mesures aplicades per aquest article de la Constitució espanyola, que representa un cop d’estat a les institucions i al govern de Catalunya", assegura l'editorial en un comunicat.



"La cultura no pot quedar al marge d'una situació d'anormalitat democràtica com la que estem vivint. Per això, aquest gest que fem des de la cooperativa Som Ara Llibres se suma a moltes altres iniciatives del món cultural per rebutjar la injustícia que és l’article 155 i reclamar l’alliberament dels presos polítics", assegura l'editorial.



Els primers títols que s'han quedat sense el número 155 són 'La novel·la de Sant Jordi', de Màrius Serra, i 'Nou homenatge a Catalunya', de Vicent Partal.