Aretha Franklin, en estat de salut "molt greu"

L'estat de salut de la cantant nord-americana Aretha Franklin és "molt greu", segon informen diversos mitjans nord-americans. El blog Showbiz 411, que cita fonts familiars, assegura que l'artista és a Detroit, envoltada per la seva família i amics, i que la seva mort podria ser imminent. Fa uns mesos van circular rumors sobre la cantant que apuntaven la possibilitat que patís càncer, unes informacions que ella mai va confirmar.

El 2010 ja van diagnosticar-li un càncer, que va superar amb èxit, i l'any passat va anunciar la seva retirada dels escenaris. L'agost del 2017 va oferir la seva última actuació al Philadelphia's Mann Center, però tenia previst enregistrar un nou àlbum produït per Stevie Wonder. El seu últim disc d'estudi va ser 'Sings the great diva classics', amb col·laboracions amb Destiny's Child, Adele, Prince i Alicia Keys.

Nascuda el 1942 a Memphis, Franklin és una de les grans cantants de la història de la música nord-americana i està considerada la reina del soul. Amb més de 18 Grammy i clàssics com 'Respect' i 'Think', Aretha Franklyn és la gran veu de l'Amèrica negra dels últims 50 anys. Filla d'un predicador i una cantant de gòspel, va traslladar l'exuberància i la intensitat de la música religiosa al soul i es va convertir en el seu gran exponent. També ha destacat pel seu compromís amb la lluita pels drets civils i l'alliberament de la dona.