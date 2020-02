Arianna Puello s'afegeix al cartell del Black Music Festival, que comptarà amb The Cat Empire i Snarky Puppy

Una passejada escoltant música amb auriculars pel centre de Girona, la Silent Black, és una de les principals novetats del Black Music Festival, que aquest matí ha presentat tota la programació que oferirà entre el 6 i el 29 de març. En total seran una quarantena de concerts i activitats, com les actuacions de The Cat Empire, Snarky Puppy, Ben l'Oncle Soul, Fred Wesley Generation, Monica Green i Koko-Jean & The Tonics, a més dels catalans Arianna Puello, Dàmaris Gelabert, Strombers, Aiala, Kozama i la Barcelona Gospel Messengers.

Per primera vegada el festival ha programat una exposició, la Black Music Colors, de la mà de quatre artistes plàstics: Josep Ministral, Guillermo Martí Ceballos, Joanic Geniut i Pau Morales. Tot plegat en una dinovena edició que té la vista posada en la celebració del vintè aniversari el 2021. El seu director, Pau Marquès, ha anunciat que un dels projectes que estan treballant és la creació "d'un cor Black Music amb joves", seguint l'estela engegada amb la Black Music Big Band.

El Black Music Festival s'estrenarà aquest any a Viladecans (Baix Llobregat), que se suma a les ciutats que acullen actuacions, com són Girona, Salt, Barcelona, Bescanó, Fornells de la Selva, Reus, Mataró i Perpinyà.

Complicitat amb altres entitats

Com és habitual, el festival de música negra s'ha aliat amb altres entitats per oferir diferents concerts, com la sisena edició del SoundSystem, organitzat amb l'associació Rise Up; l'actuació de Karamba, al Mercat de la Volta de Girona, i el Hip Hop al Parc, impulsat juntament per Òmnium Cultural i l'Associació Heal, que han programat les actuacions d'Arianna Puello, Sr. À i la plataforma Rap de Griona, creada per artistes gironins.

Un altre dels clàssics és el Black Music Pícnic, que comptarà aquest any amb les actuacions de Dàmaris Gelabert, la Black Music Big Band i BlackFang, al Parc del Migdia de Girona. A més, el festival oferirà activitats durant tot l'any, com unes xerrades en col·legis i instituts en què un musicòleg repassarà la història de la música negra a través de les figures més rellevants.