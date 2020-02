Arquitectura, gastronomia i música clàssica

Al marge del Primavera Sound i del Sònar, Barcelona també es reivindica com a destí turístic de música clàssica. Aquesta és la vocació del Barcelona Obertura Spring Festival, que en la segona edició creix en nombre d’entitats implicades –fins a 45– i també en expectatives d’ocupació. “Estem notant els fruits de la feina de pedagogia internacional i ensenyant que Barcelona és una ciutat de música clàssica amb unes institucions que s’esforcen en projectar-se cap a fora”, ha explicat aquest divendres Víctor Medem, director del festival. Les tres principals –el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana i L’Auditori– han sumat esforços per presentar una programació de primer nivell, tot un esquer per als turistes que venen a Barcelona per gaudir dels millors concerts i del seu clima, “mentre a Europa viuen en un iglú aquí estem ja a la primavera”, va somriure Ramon Agenjo, president de Barcelona Obertura.

“Es promociona l’arquitectura i la gastronomia i ara hem de situar al costat la cultura. Cal persistir perquè el turistes vegin Barcelona com una capital clàssica”, va afegir Joan Oller, director del Palau de la Música Catalana. Així mateix, Dani Granados, delegat de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona, que també hi participa, va dir: “El festival fa accessible aquest gènere i atreu un tipus de turisme que vincula la cultura amb el turisme de qualitat”.

Dins l’Spring Festival, que proposa 11 espectacles del 19 al 30 de març, hi ha bombons musicals com ara l’estrena a nivell europeu del Lohengrin de Katharina Wagner al Liceu, la Passió segons sant Joan i la Passió segons sant Mateu amb la batuta de Herreweghe al Palau de la Música o bé el Rèquiem de Verdi dirigit per Valeri Guérguiev dins la programació d’Ibercamera a L’Auditori. Fins i tot hi ha estrenes mundials com les que ofereix L’Auditori – Llum, una obra concert per a cor mixt a cappella de Ramon Humet–, sense oblidar figures de l’ star system com ara Lang Lang, que desgranarà les Variacions Goldberg al Palau. Barcelona ja es presenta com a bressol de la clàssica en els catàlegs de viatge de referència, i pels concerts de Sir John Eliot Gardiner al Palau –que tot just es van acabar ahir– ja s’havien organitzat 50 viatges.

Competint amb Viena

“Cal entendre que competim amb Zuric, Milà i Viena”, assenyala Medem. També s’ha participat en diferents fires turístiques i el primer any es van vendre 194 entrades, fet que suposa un ingrés de 20.700 euros. Aquesta segona edició ja compta amb 468 entrades venudes i 59.000 euros de caixa. “La roda està començant a rodar, però quan ho faci serà imparable”, diu Medem.

Una altra dada representativa que branden els responsables dels equipaments és el 14% (3.900 turistes) que venen per al Lohengrin de Wagner al Liceu, mentre que a Turandot l'octubre passat el públic estranger era del 6%.

Paral·lelament a aquest brillant aparador musical, els ciutadans de Barcelona també gaudiran d'Obertura City +, una programació de 30 concerts gratuïts de l’11 al 30 de març, “un festival conjunt per a la ciutadania i els visitants”, puntualitza Medem. L’Obertura City + inclou 23 espais, entre els quals i per primer cop la Sagrada Família, el Macba, el CaixaForum i la Fundació Antoni Tàpies. La programació s’organitza al voltant de tres línies: Marató de Sonates per a Piano de Beethoven, Univers Robert Gerhard i Fusió Europa. S’hi suma el Concurs Maria Canals, que col·labora amb la marató que es farà a la zona de Montjuïc i els seus voltants.

Destaca també el concert que es farà a la Sagrada Família amb Mireia Barrera, que dirigirà el conjunt vocal Barcelona Ars Nova amb l’organista Juan de la Rubia. En l’eix Univers Robert Gerhard, per exemple, el Trio Pedrell interpretarà obres de Gerhard, Pedrell i Granados. Les entrades s’han de reservar a la pàgina web de l’Obertura Spring Festival. En canvi, es farà un sorteig per al concert de la Sagrada Família, que també es gravarà. “De cara al futur la idea és fer-ho més sovint quan les institucions estiguin preparades per fer-ho”, explica Medem. L’any passat el City + va posar a la venda 3.600 entrades i aquest any en seran 5.400.