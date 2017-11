Michael Nyman, Carla Bruni i Dani Martín, al Festival del Mil·lenni

El Festival del Mil·lenni inaugura aquest divendres 10 de novembre la 19 edició, que s'allargarà fins al 12 de maig. El festival comptarà amb més de 40 artistes, entre els quals destaquen Carla Bruni, Ainhoa Arteta, Estrella Morente,i Michael Nyman, Vanessa Martín i Mi Capitán. Ho ha anunciat el director del festival i de la promotora Concert Studio, Martín Pérez, a la presentació que ha comptat amb l'assistència de Dolo Bertrán i el cantant del grup Mi Capitán, Gonçal Planas.

Pérez admet que el festival arrenca en un moment políticament convuls a Catalunya que, segons ell, ha provocat que "parlar de concerts gairebé sembli una frivolitat". "Tots estem preocupats per altres coses i això ha afectat les vendes, que durant el mes d’octubre han estat la meitat d’allò habitual en aquest mes previ al festival", ha afegit. Tanmateix, Pérez s’ha mostrat molt satisfet del cartell d’aquest any. Un cartell, per cert, que encara no està tancat perquè "falten catorze noms per confirmar".

En aquesta edició del Festival del Mil·lenni actuaran José James, Buika, Fuel Fandango, La Iaia, Dani Martín, Xarim Aresté, Gertrudis, Maldita Nerea, Pasión Vega, Carlos Núñez, Noah Gundersen, Diana Navarro, Apocalyptica, Vintage Trouble, Pastora Soler, Vanesa Martín, Adamo, Hija de la Luna, Chico Malo, Dom la Nena i 2Cellos, entre d’altres. El festival es realitzarà en nou sales de Barcelona, que van des del Palau Sant Jordi fins a El Molino.

El festival començarà amb l’actuació del vocalista de jazz i soul nord-americà, José James, aquest divendres a la Sala Apolo 2 de Barcelona. La següent proposta arribarà el 13 de novembre al Palau de la Música amb Buika. La vocalista hi presentarà el seu nou treball, ‘Para mí’, que narra els relats més emocionants que dedica a la terra que la va veure néixer, tot a través de la seva música. Buika, en aquest nou treball, fusiona jazz, jazz llatí, funk, soul, reggae i pop.

El 17 de novembre a la Sala Razzmatazz actuarà el duet Fuel Fandango, format pel productor Alejandro Acosta i la cantant Cristina Manjón, més coneguda com Nita. El duet presentarà també el seu nou dic ‘Aurora’. Carla Morrison torna els escenaris el 21 de novembre a la Sala Apolo. La mexicana presentarà per primer cop a Barcelona la seva versió acústica i íntima d''Amor supremo al desnudo’. El dia 29 del mateix mes Xarim Aresté presentarà al Molino el disc ‘Polinèsies’. El 30 serà el torn de La Iaia a la Sala Apolo, on enregistraran el seu nou videoclip en directe. El grup ha explicat que donaran una màscara a cada persona abans d’entrar al recinte com a símbol de l’art gràfic del disc que presenten. El públic de la sala rebrà indicacions de la banda per realitzar una performance durant del concert.

De cara al desembre, el dia 9, el Gran Teatre del Liceu acull l’actuació de Pasión Vega, que presenta també nou dic, ‘40 quilates’. També al Liceu i per primer cop al Festival Mil·lenni actuarà Dani Martín en dos concerts consecutius els dies 13 i 14 de desembre dins la gira ‘La montaña rusa’. Els dos concerts han exhaurit gairebé les entrades disponibles. El dissabte 16 de desembre, a la Sala Barts, hi actuarà el grup murcià Maldita Nerea, que presentarà en concert ‘Bailarina’. I el dia 22, Gertrudis passarà per la Sala Apolo.

Pel que fa a les dates més properes al Nadal, el Palau de la Música oferirà els dies 27 i 29 de desembre l’últim concert de Chambao, que s’acomiada dels escenaris per sempre. En mig dels dos concerts de Chambao, el 28 de desembre el Palau també acollirà la unió de dues dones: Ainhoa Arteta i Estrella Morente, que presenten un recull de cançons nadalenques anomenant ‘Que suenen con alegría!’. Finalment, per acabar l’any, el 30 de desembre, al Palau, Carlos Núñez celebrarà la festa de Cap d’any.

Per començar el 2018, la banda Vintage Trouble actuarà el 9 de gener a la Sala Apolo. Seguit de l’actuació de Carla Bruni el 12 de gener al Palau de la Música. El 20 de gener, el Palau Sant Jordi acollirà l’actuació de Vanessa Martín, i el 25 de gener al Liceu hi actuarà Pastora Soler. I al Palau de la Música el 27 de gener serà el torn d'una debilitat de Martín Pérez, Adamo.

Hija de la Luna, un tribut al trio Mecano arribarà a la Sala Barts i actuarà durant dues nits consecutives: el 15 i el 16 de febrer. El pianista i compositor britànic Michael Nyman tocarà al Palau de la Música el 17 de febrer. Noah Gundersen presentarà el seu directe el 7 de març a la sala El Molino, mentre que Diana Navarro ho farà al teatre Tívoli l’11 de març.

En la recta final del festival, la Sala Apolo acollirà l’actuació del grup d’indie-rock Mi Capitán,. El 10 d’abril es podran sentiral Tívoli les cançons de Metallica en clau simfònica interpretades per Helsinki Apocalyptica. Tres dies més tard serà el torn de Dom La Nena al Molino, i Chico Malo tocarà a la mateixa sala el 20 d’abril. I per tancar el festival el 12 de maig , el duo 2Cellos actuarà a l’Auditori del Fòrum, juntament amb Arts Symphony Ensemble.