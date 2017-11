Arriba el tràiler d''Avengers: Infinity war'

El tràiler més esperat dels últims mesos ja ha arribat. El primer avançament d''Avengers: Infinity war' [Els venjadors: La guerra de l'Infinit] va ser projectat a la Comic-Con de San Diego a l'estiu, però la resta de mortals s'han hagut d'esperar fins a aquest dimecres. Els dos minuts i mig de metratge de la nova aventura d''Els venjadors' confirmen que l'equip de superherois, trencat després de l'enfrontament entre Capità Amèrica i Iron Man a 'Civil War', s'haurà de recompondre per plantar cara a una amenaça de dimensions còsmiques: Thanos, un dels malvats més imponents de l'Univers Marvel.

La pel·lícula, que dirigeixen els germans Russo, té l'estrena prevista per al 27 d'abril del 2018, i reunirà tots els herois de la casa, des d'Els venjadors' fins a Spiderman passant pel Doctor Estrany, l'Home Formiga i Pantera Negra. El tràiler està ple de sorpreses per als fans: un Capità Amèrica barbut, grans batalles a Wakanda (el regne africà de Pantera Negra) i una trobada inesperada al final: el Déu del Tro borni i cert equip de superherois galàctic. Kevin Feige, el cap de l'estudi, ha assegurat que la pel·lícula representa "la fi de l'Univers Cinematogràfic Marvel tal com l'hem conegut fins ara".