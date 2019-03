Arriba el primer tràiler de 'Once upon a time in Hollywood', el nou film de Quentin Tarantino

El món del cinema és el focus del primer tràiler de 'Once upon a time in Hollywood', la nova pel·lícula de Quentin Tarantino, que arribarà als cinemes el 15 d'agost. Leonardo DiCaprio i Brad Pitt, que interpreten respectivament un actor de televisió i el seu doble, són els protagonistes d'una pel·lícula que transcorre durant l'estiu del 1969 i té com a teló de fons la matança que va fer Charles Manson a casa del director Roman Polanski, en la qual va morir entre d'altres la seva dona, Sharon Tate. El repartiment també inclou Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Al Pacino, Kurt Russell, Michael Madsen i Tim Roth.