Ni la pandèmia del coronavirus pot amb les galeries i els artistes d'Art Nou

Tot i que la pandèmia del coronavirus els posa les coses molt difícils, els galeristes barcelonins i de l'Hospitalet de Llobregat se'n surten, i aquest dijous han inaugurat la novena edició d'Art Nou. "Estem molt contents perquè és la primera trobada a nivell col·lectiu després del confinament", afirma la coordinadora d'Art Nou, Anna Pahissa. "Les exposicions estaven programades abans de la pandèmia, i haurem de veure com ens interpel·len ara, perquè els artistes no deixen d'abordar problemàtiques que estaven latents abans del covid-19", afegeix.

Aquest Art Nou inclou uns 50 artistes de fins a 35 anys en una vintena d'exposicions que es prolongaran fins al setembre. Molts dels artistes són coneguts de l'escena de l'art emergent a Barcelona, i l'Art Nou els permet entrar en contacte amb el mercat de l'art per primera vegada. "I la relació professional transcendeixi l'Art Nou", diu Pahissa. Per donar suport a les galeries d'aquí, Art Barcelona va fer una crida a institucions públiques i privades perquè fessin adquisicions a les galeries locals, i va obtenir respostes favorables com la de la Fundació Macba, que s'ha compromès a fer compres en el context d'Art Nou. "És important ser-hi, participar-hi i donar suport a les galeries", diu la directora de la Fundació Macba, Cristina López.

Un joc de rol per descobrir una exposició

L'Art Nou és també una oportunitat per innovar en els formats expositius: els espais Fase i Dràcula presentaran l'11 de juliol un joc de rol a través del qual els participants, que interpretaran un personatge, descobriran una exposició amb una vintena d'artistes. Entre les mostres destacades hi ha la del fotògraf Rafa Castells a la galeria Nogueras Blanchard, la d'Irene Solà a Àngels Barcelona i la del pintor Marcel Rubio Juliana a l'espai que la galeria Joan Prats té al Poblenou.

651x366 'The last sausage', de Jan Monclús, es pot veure en una exposició col·lectiva a etHALL / JAN MONCLÚS/etHALL 'The last sausage', de Jan Monclús, es pot veure en una exposició col·lectiva a etHALL / JAN MONCLÚS/etHALL

Una altra novetat d'enguany és una resposta a les restriccions del covid-19: com que no s'ha pogut fer la inauguració presencialment a la Capella, han endegat la plataforma de continguts culturals online P4stura, amb l'objectiu que tingui un posicionament "crític i polític" amb l'allau a vegades "inassumible" de continguts en línia, com admet Pahissa. La proposta remet a l'internet dels primers anys 2000, un internet "lent" en què encara existia una idea més sòlida de comunitat. L'objectiu dels autors de la plataforma és allunyar-se de webs concebudes com elements de "màrqueting" o massa marcades per les "polítiques neoliberals".