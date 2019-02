Art exquisit i cru per remoure consciències sobre els refugiats

El col·lectiu d’artistes russos AES+F s’ha fet conegut arreu del món sobretot amb els seus vídeos, en què la fastuositat i l’elegància de les imatges i la música estan lligades indissolublement a la seva crítica de problemes polítics, socials i religiosos actuals. AES+F són Tatiana Arzamasova, Lev Evzovitx, Ievgueni Sviastski i Vladímir Fridkes, i també mantenen el seu posicionament en les obres de petit format, com es pot veure en les porcellanes sobre la crisi migratòria que exposen a la galeria Senda de Barcelona (Trafalgar, 32) fins al 23 de març. “Hem volgut abordar el drama de la immigració amb un llenguatge molt clàssic i aristocràtic com és el de la porcellana, perquè és molt fràgil, com la situació d’aquestes persones -afirma Evzovitx-. Fent servir un llenguatge que no és habitual per al públic, el volem provocar perquè reflexioni sobre aquesta problemàtica d’una manera més personal i humana”.

L’exposició es titula Mare Mediterraneum i és la primera vegada que aquestes porcellanes, inspirades en les de la històrica fàbrica napolitana de Capodimonte, arriben a una galeria comercial. Abans es van poder veure a Palerm en els esdeveniments paral·lels de la Manifesta 12. “El principal problema és com Europa pot realment ajudar els migrants i si estem preparats per perdre una part de la comoditat de les nostres vides”, diu Evzovitx. Les nou peces que formen Mare Mediterraneum representen rescats de migrants per part d’uns personatges que recorden un grup de Barbies i Kens, i cadascuna està acompanyada d’un vídeo d’una recreació digital d’un mar que s’embraveix de sobte i després es torna a encalmar.

651x432 Una de les porcellanes de la sèrie 'Mare Mediterraneum' dels artistes AES+F / AES+F/GALERIA SENDA Una de les porcellanes de la sèrie 'Mare Mediterraneum' dels artistes AES+F / AES+F/GALERIA SENDA

‘Inverso Mundus’ a Casa de Rússia

AES+F són uns vells coneguts de Barcelona: van exposar a l’antiga sala Montcada de l’Obra Social La Caixa i també en l’exposició col·lectiva del CCCB Atopia el 2010. És la segona vegada que exposen a la galeria Senda, on el 2016 van mostrar el vídeo Inverso Mundus, que es pot veure a les tardes a la Casa de Rússia a Barcelona (Josep Anselm Clavé, 31) fins a l’1 de març. És evident la crítica al primer món de Mare Mediterraneum, també perquè alguns dels migrants estan representats amb tòpics colonials. Però també són més punyents perquè destapa la vulnerabilitat d’uns personatges occidentals que semblen buscar que algú se’ls estimi. En aquest cas no és difícil pensar en el terrabastall que provocaria en una família tradicional com les ceràmiques que el fill o la filla reunís els pares per explicar-los que s’ha enamorat d’un refugiat. “En aquestes peces fem servir la ironia i l’humor. És un privilegi de l’art parlar dels problemes des d’una perspectiva humana, i sempre es pot trobar humor en les situacions”, expliquen els artistes. En tot cas, els AES+F defugen qualsevol comparació de les seves propostes amb les de l’altre gran artista que juga amb el kitsch, Jeff Koons, perquè ells no volen que les seves porcellanes, que costen entre 26.000 i 45.000 euros, siguin com “fetitxes”.

651x575 Les porcellanes de la sèrie 'Mare Mediterraneum' dels AES+F represeten rescats de refugiats de manera crítica / AES+F/GALERIA SENDA Les porcellanes de la sèrie 'Mare Mediterraneum' dels AES+F represeten rescats de refugiats de manera crítica / AES+F/GALERIA SENDA

Tot i que tracten temes d’actualitat amb una forta càrrega crítica, als AES+F no els agrada gaire l’etiqueta d’art polític i el recorregut que té als museus. “A vegades l’art polític és massa a prop dels polítics, tant els de dretes com els d’esquerres -lamenta Tatiana Arzamasova-. Ens agrada tenir un diàleg directe amb el públic i no tant amb els comissaris i els buròcrates de l’art”.

A més de les porcellanes, la mostra de la galeria Senda inclou una sèrie de dibuixos de la mateixa temàtica, i malgrat que encara no en donen detalls tot apunta que el seu compromís amb el drama migratori continuarà després d’aquesta exposició.