ArtsLibris celebra els deu anys arriscant-se i creixent

ArtsLibris, la fira dedicada al llibre artístic i al fotollibre, celebrarà aquest any una dècada, però lluny d’assentar-se ha preferit atrevir-se a oferir propostes menys convencionals, ampliar els escenaris -a l’Arts Santa Mònica s’hi afegiran el Macba i la Fundació Antoni Tàpies-, diversificar les activitats i augmentar la presència femenina. A més, per primera vegada no coincideix amb Sant Jordi sinó que se celebrarà del 26 al 28 d’abril.

“Hem volgut fer créixer les activitats paral·leles i implicar més els artistes”, assegura Mela Dávila, que comissaria l’ArtsLibris a Barcelona, Madrid i Lisboa. La cita de Barcelona és, segons Dávila, la més arriscada i experimental. Reunirà més d’un centenar d’expositors entre editorials, antiquaris, llibreries, institucions, fotògrafs i artistes.

Més reivindicatiu

“Quan vam començar teníem com a models les fires que es feien a Londres, Berlín i Nova York, però amb els anys hem desenvolupat una personalitat pròpia i hem prioritzat els creadors i editors del sud d’Europa”, assegura Rocío Santa Cruz, fundadora i directora d’ArtsLibris. Al sud d’Europa, però, vendre és molt més difícil que al nord, on hi ha col·leccionistes privats i públics amb més poder adquisitiu. “Però és un mercat molt més viu perquè en l’activitat editorial hi ha molts aspectes reivindicatius, més missatges, és més independent de la vida oficial”, diu Dávila, que destaca la presència d’editors grecs i artistes com Lara Baladi, d’origen libanès i amb un important arxiu digital sobre la Primavera Àrab.

ArtsLibris reeditarà una de les postals més icòniques de Guerrilla Girls, un grup d’activistes que fa tres dècades que ataquen la discriminació en el sector de l’art. Stefan Marx, que va començar amb il·lustracions relacionades amb la cultura de l’ skate, farà un mural efímer a les parets del Santa Mònica. També hi haurà un espai dedicat a l’art digital i la secció Stand.0, que mostrarà l’art més arriscat i menys convencional.