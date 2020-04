La suspensió de concerts i festivals de música pot ser massiva si l'Estat no "flexibilitza la normativa"

L'Associació de Festivals de Música ha demanat al govern espanyol flexibilitzar la normativa per poder assegurar la supervivència després de la crisi provocada pel coronavirus. En un comunicat, el sector ha reclamat als ministeris de Cultura i Consum una revisió del contracte d'adquisició i prendre com a exemple les mesures de països com Alemanya, els Països Baixos o Itàlia. Algunes de les mesures que destaquen són un sistema de vals substitutoris per fer servir fins al 2021 (Alemanya), un pla de tarifes d'entrades per la crisi i una campanya pública per comunicar beneficis i sistemes de validesa de l'entrada que incentiva el públic a mantenir-la (Països Baixos) o un sistema de flexibilització de la devolució (Itàlia).

El sector avisa que la situació actual pot comportar la "suspensió massiva" de festivals i espectacles l'estiu del 2020 i creu que "es posa en risc" la resta de l'any davant la "impossibilitat" de reprogramar els esdeveniments.

Objectiu: absorbir el gran cop econòmic

Així, es permetria als usuaris que decideixin mantenir l'entrada fins a nova data o canviar-la per algun altre espectacle quan sigui possible a través d'aquest val substitutori. En cas de no ser possible, es retornaria l'import. Segons l'associació, les mesures no requereixen fons públics i permeten als promotors "absorbir el gran cop econòmic".

"Si no es prenen les mesures adequades, els festivals quedaran en una clara inferioritat competitiva respecte a la resta de festivals europeus i Espanya podria convertir-se en el primer país sense festivals", adverteixen. A més, també avisen que la situació no només afecta les empreses, sinó també els consumidors, perquè podrien no recuperar l'import de les entrades si hi hagués situacions de fallida.

El sector remarca que els esdeveniments musicals generen un impacte econòmic superior als 500 milions d'euros, ocupen 45.284 treballadors i generen una assistència global de 3.108.566 persones. Alerten que la situació suposarà "milions d'euros de pèrdues en dos mesos, a part de les pèrdues vinculades a activitats relacionades, que creuen que poden ser de 1.000 milions d'euros.