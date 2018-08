L'Associació Unificada de Militars Espanyols (AUME) demana que s'expulsin els oficials que enalteixin Franco

L'Associació Unificada de Militars Espanyols (AUME) ha proposat al ministeri de Defensa que els militars retirats siguin expulsats de l'Orde de San Hermenegild quan enalteixin Franco o la dictadura.

La petició és la resposta a un manifest que aquest juliol van firmar 181 militars retirats, titulat 'Declaració de respecte i desgreuge al general Francisco Franco Bahamonde, soldat d'Espanya' en què es denunciava la "campanya infame" que està portant a terme "l'esquerra" per desprestigiar el dictador i la "perversa pretensió" d'exhumar les seves restes del Valle de los Caídos. Tots els militars firmants estan retirats i, per tant, poden expressar la seva opinió lliurement segons la llei.

L'AUME ha explicat en el comunicat que el reglament del citat orde està en procés de reforma i creu que és una oportunitat per introduir-hi una nova mesura i que siguin expulsats tots aquells membres que "no acceptin els principis i valors de la democràcia". Aquest orde miliar, presidit pel rei d'Espanya, té com a objectiu distingir i recompensar els generals, oficials i suboficials de les forces armades i de la Guàrdia Civil. En aquests moments, l'expulsió de l'Orde de Sant Hermenegild només es pot produir quan el militar protagonitzi accions que desacreditin la institució, qüestioni els seus valors o cometi algun delicte. L'AUME proposta que en els supòsits d'expulsió s'hi s'incloguin la realització de declaracions o d'actuacions contra la llei de memòria històrica.

Entre el firmants del manifest a favor del dictador hi ha generals, tinents, coronels, almiralls i capitans de fragata retirats. Segons ells, Franco era un home "disciplinat i sempre preocupat pels soldats" i escollia sempre les tasques "més fatigoses i arriscades".