El Teatre Ateneu d'Igualada tornarà a l'activitat aquest divendres

El Teatre Municipal Ateneu d'Igualada reprendrà l'activitat aquest divendres amb l'obra Mort a les cunetes, i amb una capacitat màxima de 30 persones per respectar les restriccions d'aforament de la fase 1. El preu de l'entrada serà simbòlic, de cinc euros, per "controlar l'aforament", segons informa l'Ajuntament d'Igualada i recull l'ACN. Les entrades només es podran comprar per internet. La setmana vinent, el divendres 29, serà l'actriu i cantant igualadina Maria Colom, amb l'obra VERS'Eros, qui actuarà al teatre de la capital de l'Anoia.

Els assistents hauran han de seguir un protocol de seguretat per accedir al teatre. L'entrada serà esglaonada, hauran de dur l'entrada impresa o al mòbil, i fer cua respectant les distàncies de dos metres –hi haurà marques al terra del vestíbul–. Serà obligatori rentar-se les mans al dispensador de solució hidroalcohòlica a l'entrada del teatre i es recomana l'ús de mascareta fins que ocupin el seient i també en el moment de la sortida. El Teatre Ateneu té un aforament total de 500 localitats, 234 de les quals a la platea. Per a les representacions d'aquests dies només se'n podran ocupar 30.



Mort a les cunetes està dirigida pel manresà David Pintó i escrita per ell i l'actor igualadí Joan Valentí, amb música en directe de Martí Marsal. Narra la història de la fossa de can Maçana: l'afusellament de nou republicans que van ser trets de la presó de Manresa la mitjanit del 9 de febrer del 1939, i la fuga d'un d'ells, Josep Nin, que ho va poder explicar.



Divendres de la setmana que ve, dia 29, es podrà veure l'obra VERS'Eros, de Maria Colom, que fusiona poemes d'autors com Marc Freixas, Anna Garcia Garay i Jaume Piquet amb cançons de jazz.



Les entrades per als dos espectacles es posaran a la venda a la web del teatre aquest dimecres. En paral·lel, també es podran seguir les representacions a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i pel Canal Taronja, emmarcades en el cicle Auditori Virtual, inclòs en el pla de suport específic al sector cultural i als creadors professionals d'Igualada i l'entorn local.