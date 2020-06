L'Atlàntida Film Fest combinarà la programació en línia amb projeccions i concerts a Palma

L'Atlàntida Film Fest va néixer com a festival en línia fa nou anys, però des del 2016 celebra una edició física paral·lela a Palma durant la primera setmana. No hauria de ser notícia que en la seva 10a edició l'Atlàntida torni a reeditar aquesta fórmula; però davant una emergència sanitària com l'actual, la normalitat és excepcional. Aquest dimarts el festival ha anunciat una part de la seva programació i les dates: projeccions i concerts a Palma del 27 de juliol al 2 d'agost i una programació online més extensa del 27 de juliol al 27 d'agost.

El festival manté Europa com a eix temàtic que vertebra la seva programació i oferirà títols com la pel·lícula pòstuma del músic Jóhann Johánsson, Last and first men, debut com a director de l'islandès, que compta amb la veu de Tilda Swinton i s'inspira en una novel·la de ciència-ficció d'Olaf Stapledon . L'Atlàntida també estrenarà Moffie, en què Oliver Hermanus porta a la pantalla les memòries d'André Carl van der Merwe de la seva experiència fent el servei militar a la convulsa Sud-àfrica dels anys 80.

El periodisme de guerra serà el protagonista de dos documentals: This is not a movie, sobre el corresponsal Robert Fisk, i Photographer of war, que retrata el fotògraf Jan Grarup cobrint els combats entre l'exèrcit iraquià i l'Estat Islàmic. La collita local estarà representada per El buzo, rodada a Eivissa per Günter Schweiger i protagonitzada per Àlex Brendemühl, i el debut en la direcció d'Oriol Puig, El sitio de Otto, que es veurà a l'Atlàntida després del seu pas pel BCN Film Fest.



Retrospectiva de Balabanov i activitats

L'Atlàntida també dedicarà una retrospectiva a Aleksei Balabanov, un dels grans autors del cinema rus de les últimes dècades. El festival projectarà les tretze pel·lícules que el director va rodar abans de la seva mort el 2013 amb només 54 anys, que inclou títols com Cargo 200, Morphia i Of freaks and men.

Cartell de Sergio Caballero per a l'Atlàntida Film Fest 2020

En la programació no cinematogràfica de l'Atlàntida destaquen dues actuacions musicals: el 27 de juny, la cantant María José Llergo inaugurarà el festival amb el seu primer concert a les Balears; en una altra data per confirmar també hi actuarà Pavvla, que hi presentarà els temes de Secretly hoping you catch me looking. El cartell d'aquesta edició del festival el firma el cineasta i artista visual Sergio Caballero, que també estrenarà a l'Atlàntida el seu últim migmetratge, Je te tiens, que va presentar en l'última edició del Festival de Canes.