Els vaguistes dels museus barcelonins denuncien la imposició de serveis mínims de "seguretat"

Els vaguistes dels museus barcelonins han desconvocat de manera cautelar la jornada de vaga convocada aquest dimarts. Així i tot, el conflicte amb les administracions continua. En un comunicat fet públic pel sindicat Solidaritat i Unitat dels Treballadors, denuncien que, després d'una reunió amb les empreses Ciut'art i MagmaCultura a la seu del Departament de Treball, les empreses han imposat uns serveis mínims de "seguretat" que per al sindicar suposa "l'anul·lació completa del dret de vaga dels treballadors dels museus de Barcelona". El comitè de vaga impugnarà aquesta resolució i manté les pròximes jornades de vaga convocades per al 3 d'abril i a partir del 5 d'abril de vaga indefinida.

Els serveis mínims, segons el mateix comunicat, són d'un 63% del personal de sala al Museu Picasso i un 57% a la Fundació Joan Miró. Per al sindicat aquesta mesura és fruit de la interpretació "delirant" del decret (RDL 17/1977), que qualifiquen de "franquista" i creuen que s'ha fet servir per obrir els museus fins i tot si tots els treballadors de les empreses subcontractades volen fer vaga. També afirmen que la seguretat de les obres d'art està externalitzada a empreses de seguretat privada i que el personal de Ciut'art i MagmaCultura no té "habilitació legal" per complir aquesta funció.

Per últim, també denuncien que les empreses adjudicatàries han "amenaçat" amb sancions els treballadors que facin vaga.