L'Audiència de Madrid aixeca el segrest de 'Fariña'

L'Audiència de Madrid ha aixecat el segrest del llibre "Fariña" sobre el narcotràfic gallec, del periodista Nacho Carretero, una mesura que es va adoptar el mes de març passat. En la interlocutòria, el tribunal admet el recurs de l'editorial Libros del K.O. contra la mesura cautelar del segrest, han informat a Efe fonts jurídiques.

Precisament ahir es va fer en un jutjat de Collado Villalba, a Madrid, el judici per la demanda per vulneració del dret a l'honor interposada per l'exalcalde d'O Grove José Alfredo Bea Gondar, que va reclamar que l'autor i l'editorial Libros del K.O. l'indemnitzessin amb mig milió d'euros per haver-lo citat en el llibre i relacionar-lo amb el narcotràfic, mentre que el fiscal va demanar aixecar el segrest del llibre i desestimar la reclamació.