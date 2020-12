L'Auditori escalfa l'hivern amb grans orquestres com la SWR Stuttgart i la de Ràdio Viena

Per al director de L’Auditori, Robert Brufau, durant la pandèmia cal concentrar-se en “la música i les persones”, més que les institucions, com afirma amb motiu de la presentació de la programació del primer trimestre de l’any 2021. All llarg dels pròxims tres mesos es faran 58 concerts de 45 produccions, tot i el clima d'"excepció". Destaquen els de l'Orquestra Simfònica SWR de Stuttgart i l'Orquestra Simfònica de Ràdio Viena, en coproducció amb BCN Clàssics i Ibercamera. La programació també inclourà l’intercanvi de l’OBC amb l’Orquestra Nacional d’Espanya, el cap de setmana del 12 al 14 de febrer, i una gira de l’OBC pel territori, que de moment s’ha concretat a Tarragona i Manresa el 27 i el 28 de febrer, sobre les músiques de Pau Casals, amb repertori de Joan Manén, Robert Gerhard i la Simfonia núm. 1 de Beethoven.

Es mantindrà L’Auditori Digital, que ja té més de 2.700 subscriptors i que ha despertat interès arreu d’Europa, fins al punt que alguns auditoris han intentat comprar la plataforma. Entre el gener i el març s’hi faran 20 directes més, entre els quals hi ha dos enregistraments simfònics de l’OBC: un estarà dedicat a les compositores Sofía Martínez i Núria Giménez Comas, i l’altre, coincidint amb el cinquantenari de la mort del compositor Robert Gerhard, a Sis cançons populars catalanes, amb la soprano Núria Rial. La participació de L’Auditori en l’Any Robert Gerhard anirà més enllà i també inclourà un concert simfònic, amb la simfonia Homenatge a Pedrell, entre altres peces, i un altre concert dels pianistes Miquel Villalba i Jordi Masó, fidel al projecte dels ballets de Gerhard amb piano a quatre mans.

La pandèmia no impedeix que es faci una nova edició del Festival Emergents del 25 al 28 de març, amb debuts a l’OBC de la pianista adolescent Alexandra Dovgan, la violoncel·lista Anastasia Kovekina i la percussionista Vanessa Porter. També hi participaran l’Aris Quartett i el Trio Da Vinci, el Cor Jove Nacional i la Jove Capella i el Kebyart Ensemble. En el terreny simfònic destaca el concert Els elements, a les ordres del director Duncan Ward; un altre de dirigit per Leonard Slatkin amb els pianistes Josep Colom i Alberto Rosado, sobre la creació divina i peces que beuen d’altres treballs. També el de la directora Elim Chan, amb l’estrena d’una peça de Sofía Martínez en què participarà la violoncel·lista Sol Gabetta.

L’any arrencarà el 3 de gener amb el tradicional concert d’Any Nou de la Banda Municipal de Barcelona, que estrenarà la peça de Jordi Cervellós sobre els fets de l’1 d’Octubre Les càrregues i el poema simfònic de Jordi Moraleda Joanot Martorell, l’espasa i la ploma. Pel que fa a la nova creació, les Sampler Sèries inclouran estrenes com la d’Alfredo Costa Monteiro, i el percussionista Ivo Sans farà una performance de vuit hores de durada a la Fundació Joan Miró l’11 de març per reivindicar la feina dels músics.