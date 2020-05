L’Auditori estrena la primera obra orquestral escrita i interpretada durant el confinament

"En ple confinament, vaig rebre l'encàrrec de L'Auditori per compondre, tan ràpid com pogués, una obra per a gran orquestra, amb la finalitat de fer un vídeo amb tots els músics tocant l'instrument des de casa", explica Bernat Vivancos, que va trobar que la proposta era "suggestiva". Dit i fet, Vivancos va compondre Confiants, pensada perquè els músics de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) la interpretessin des de casa.

Confiants és una peça de poc més de tres minuts concebuda per ser tocada per la setantena de músics de l'OBC, que s'han gravat ells mateixos a través dels seus dispositius i telèfons mòbils. L'obra ha estat interpretada des de casa, "sense cap falsejament de so ni playback", i ha estat mesclada per fer coincidir les intervencions amb la partitura, tal com es pot comprovar en el vídeo que ha realitzat Marc Cuscó, d' Escafior Films. El vídeo de Confiants, per cert, deixa entreveure la imatge de la temporada 2020-2021 de L'Auditori, que es presentarà el 5 de juny.



Vivancos explica que va tenir en compte "la massa orquestral, la suma d'instruments de l'orquestra que s'anirien agrupant al llarg de l'obra, a fi de poder percebre des de la individualitat fins al gran conjunt". Tot plegat, diu Vivancos, "responent a les necessitats del projecte": "Fer una peça efectiva, dinàmica, amb un treball solístic, cambrístic i orquestral, amb moltes capes sonores i, evidentment, sense trair el meu estil compositiu. Una partitura gegant per a 70 músics, amb 51 veus independents, en què el treball textural es multiplica, fins a un tutti agermanat: de l'interior de les cases a l'exterior de les terrasses i balcons, de la trompeta solista a la gran família. Uns músics, confinats, però sobretot, Confiants, que surten a l'exterior per tocar per a la seva ciutat".