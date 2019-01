L’Auditori impulsa el primer Festival Llums d’Antiga

L’Auditori de Barcelona va assumir l’herència del Festival de Música Antiga, però no havia acabat de trobar la fórmula per presentar una programació que seguís un discurs artístic coherent. La solució es diu Festival Llums d’Antiga, que se celebrarà del 5 al 16 de febrer a L’Auditori i en diferents espais històrics de Barcelona: la Capella de Santa Àgata, l’església dels Sants Just i Pastor i la basílica de Santa Maria del Pi. Aquests seran els escenaris de concerts com el del clavicembalista francès Jean Rondeau i el del conjunt vocal belga Vox Luminis.

“Hem construït una manera de fer, hem normalitzat la música antiga dins la programació de L’Auditori, i era el moment de fer un pas endavant amb un festival concentrat en el temps i amb un argumentari, una idea”, explica el director de L’Auditori, Robert Brufau. El fil conductor d’aquesta primera edició és doble: Lluís XIV i la Reforma. El primer serà evocat en el concert inaugural a l’església dels Sants Just i Pastor, en què l’organista Juan de la Rubia improvisarà en diàleg amb el poeta Manuel Forcano, que recitarà textos de l’època sobre la fastuositat de les celebracions del Rei Sol. “Serà música improvisada, però no un fil musical”, precisa De la Rubia, que tocarà l’orgue que va ser restaurat fa un any. “Explorarem el so de l’orgue, i la música pot saltar de la francesa de l’època a la contemporània”, diu De la Rubia.

Les músiques de la cort de Lluís XIV alimentaran el repertori dedicat a François Couperin del concert de Jean Rondeau a la Capella de Santa Àgata; el del programa que oferiran Lina Tur i Kenneth Weiss per donar relleu a la compositora Elisabeth Jacquete de la Guerre, i el que farà Justin Taylor sobre la nissaga Forqueray. Pel que fa a la Reforma luterana, serà el marc conceptual del concert de Vox Lumunis i del que Alternative History dedicaran a Josquin des Prés. I el festival es completarà amb el recital de Núria Rial i l’Accademia del Piacere sobre Sebastián Durón, l’organista de la Reial Capella de Carles II.

“Llums d’Antiga és un projecte amb continuïtat”, assegura Brufau. De fet, ja té apamat el relat de l’edició del 2020: Llibertat. Entre el caos i l’ordre, un títol connectat conceptualment amb la commemoració del 250è aniversari del naixement de Beethoven. Hi actauran l’Ensemble O Vos Omnes, Graindelavoix i El Gran Teatro del Mundo, entre d’altres.

El tercer Festival Emergents

Més recorregut que Llums d’Antiga acumula el Festival Emergents, una iniciativa de L’Auditori que celebrarà la tercera edició del 17 al 24 de març, i en què participaran més de 180 músics joves. La JONC en serà “instrument en residència”, seguirà present la Jove Capella Reial de Catalunya i hi haurà una jornada dedicada al quartet de corda.