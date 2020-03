L'Auditori també és la casa de música online

L'Auditori a casa teva. Aquest és el nom de la plataforma digital que ha creat L'Auditori de Barcelona amb diversos continguts musicals de l'OBC, la Banda Muncipal, el Servei Educatiu i de la resta de cicles. Ara com ara hi ha continguts gratuïts com els concerts de l'OBC a la Sagrada Família i a la platja i els espectacles familiars Out of the Cage (inspirat en la música de John Cage), Pica-So i Sonets de joguina. Més endavant també es recuperarà el concert de Nadal de la Banda Municipal.

En l'àmbit jazzístic, la web de L'Auditori oferirà Consagració (Rite), la relectura en clau moderna de La consagració de la primavera de Stravinski, un encàrrec que L'Auditori va fer a la Néstor Giménez Orchestra. I dins IN·SIDE, diversos músics vinculats a les Sampler Sèries s'han unit per oferir concerts des de casa, com Pablo Carrascosa, compositor convidat de la present temporada, i Luis Codera, compositor convidat de la temporada 2016-17.

Les propostes audiovisuals de L'Auditori a casa teva se sumen a altres iniciatives que L'Auditori està realitzant per tal que ningú es quedi sense música i cultura durant els dies de quarantena, com la Coronalist, amb totes les músiques que haurien d'haver sonat a L'Auditori i no sentirem a causa de les cancel·lacions de concerts, i el vídeo per rentar-se les mans a ritme de la Cinquena de Beethoven.