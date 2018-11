Mor Paco Aura, l'últim supervivent valencià del camp de concentració de Mauthausen

L'últim supervivent valencià del camp de concentració de Mauthausen, Francesc Aura Boronat, ha mort avui als 99 anys a la seva localitat natal d'Alcoi, quan li faltava tan sols un mes per esdevenir centenari. Aura va ser un dels 22 alcoians deportats a un camp nazi i ha estat l'últim supervivent.

El jove Francesc Aura Boronat va marxar de la capital de l'Alcoià als 17 anys per sumar-se a les tropes que defensaven la legalitat de la Segona República Espanyola contra la rebel·lió franquista. El posterior exili francès i la seva destinació a un camp de treball va fer que acabés participant en la construcció de la línia Maginot, un sistema defensiu edificat entre el 1928 i el 1940 al llarg de la frontera francesa amb Bèlgica, Luxemburg, Alemanya, Suïssa i Itàlia. Finalment, la victòria germànica durant els primers anys de la Segona Guerra Mundial va fer que acabés empresonat al camp de concentració Mauthausen, a Àustria, on va estar empresonat quatre anys. Un cop alliberat, el 1945, encara va residir vuit anys més a França per por de la repressió franquista.

Actes contra la desmemòria

En homenatge al seu compromís polític, el 2014 Alcoi va batejar amb el seu nom el pont que uneix els barris del Viaducte i la Zona Nord, un gest que Aura va agrair assegurant que "només espere que aquest pont esdevinga un símbol de la pau i la concòrdia i servisca de record per al que va passar".

L'Ajuntament d'Alcoi tenia previst homenatjar-lo el desembre que ve, quan Aura hauria fet 100 anys. Fonts del consistori, que han expressat el condol per la seva mort, han informat que mantindran els actes en la seva memòria i que organitzaran una exposició que explicarà la vida i el compromís polític d'aquest valencià. Aura va exercir "una important tasca de divulgació sobre els camps de concentració, lluitant contra la desmemòria de les persones, sempre convençut de la necessitat de recordar per evitar que aquests fets poguessin tornar a passar", ha assegurat en una nota de premsa avui l'Ajuntament d'Alcoi.

Aquesta feina de divulgació se sumarà a la que ja han dut a terme obres com 'Francisco Aura Boronat. Resistencia y dignidad frente a la desmemoria', de Paco Blay, Àngel Beneito i Natxo Lara, o una novel·la gràfica de Jordi Peidro, 'Esperaré siempre tu regreso', traduïda a l'alemany, de la qual també es va fer un curt audiovisual amb la Xarxa d'Escoles Associades de la Unesco i l'Ajuntament d'Alcoi.