Àustria prorroga fins al 31 d'agost la prohibició de grans esdeveniments culturals

"A partir de mitjans de maig serà possible la reobertura de llocs de presentacions artístiques i culturals, com els museus", ha declarat aquest divendres el vicecanceller d'Àustria i ministre de Cultura, l'ecologista Werner Kogler, en roda de premsa a Viena. Tanmateix, la data exacta de les possibles reobertures es donarà a conèixer més endavant. Els grans concerts i festivals segueixen prohibits almenys fins al 31 d'agost "per raons òbvies, que tothom pot comprendre", ha subratllat Kogler. La mesura afecta de ple el prestigiós Festival de Salzburg, de juliol fins a finals d'agost. En aquest cas, s'estudia poder aplicar "algun tipus d'excepció", que passaria per oferir almenys certs espectacles, "però encara no hi ha res decidit", ha comentat.

Malgrat la nova directriu, els museus estatals, inclosos els més grans del país, com ara el Kunsthistorisches Museum de Viena, han decidit no reobrir abans de l'1 de juliol "per raons econòmiques", segons ha precisat la secretària d'estat per a la Cultura, Ulrike Lunacek. Davant la pandèmia, els museus no esperen rebre el públic habitual, turistes i classes d'escolars i estudiants, i temen que no els surti a compte. En tot cas, igual que en les galeries d'art i les botigues –ja obertes–, als museus, biblioteques i cinemes a l'aire lliure s'hauran de complir les normes de distanciament entre les persones i l'ús de mascaretes.

El govern d'Àustria ha començat a reactivar lentament l'economia del país després d'estimar que ha aconseguit controlar l'expansió del covid-19 sense risc, de moment, de saturar l'atenció sanitària. Fins ara, s'han registrat 14.553 casos confirmats de contagi per coronavirus, dels quals 9.709 s'han recuperat i 431 han mort.