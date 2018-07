Aventures ratolinesques al Món de la Fantasia

“La pregunta que em fan més és «Com s’arriba al Món de la Fantasia?» -explica Geronimo Stilton des de la seu de Planeta-. Jo els dic que si se’n van a dormir i pensen molt fort com arribar-hi, hi ha nits que alguns ho aconsegueixen”. El ratolí periodista té consells a punt animar a escriure, per recomanar altres autors, per calmar la curiositat dels que volen saber la seva història... I sempre parla amb els nens i nenes en clau: els rosegadors són els seus lectors i les seves aventures són ratolinesques.

“L’esperit dels llibres de Stilton no és educacional ni pedagògic, sinó de diversió, però les seves aventures transmeten valors universals com l’amistat, el treball en equip, la solidaritat, el respecte o la valoració de la diferència”, explica la directora de l’àrea infantil i juvenil de Planeta, Marta Bueno. Stilton manté una alimentació molt curosa i alhora sap esquivar els conflictes més sagnants de la societat actual, tot i que és periodista.

En aquests 15 anys, ha canviat ben poc. “Segueix sent el personatge poruc, ple d’angúnies, amb vertigen, que prefereix escoltar música clàssica, llegir i escriure que veure gent, i sempre acaba embolicat per un motiu o un altre en les aventures més esotèriques”, explica la seva editora. I també segueix sent el redactor analògic de l’ Eco del Rosegador, amb seu a Ratònia: no hi ha ni rastre de mòbils ni tauletes entre els llibres i talls de formatge que poblen la seva taula. Tot i que sí que utilitza internet: en una aventura explica als lectors com fer un bon ús de les xarxes.

El que sí que ha canviat és l’estil gràfic de les col·leccions i la il·lustració, que s’ha anat actualitzant també seguint el traç de la sèrie de televisió. És una operació que han dut a terme altres col·leccions, com les d’ El Vaixell de Vapor de Cruïlla, que l’any que ve celebrarà 35 anys i ha necessitat un rentat de cara, de disseny, tipografia i il·lustració. “Quan tens un èxit l’has de cuidar, però també has de seguir buscant, perquè no durarà tota la vida”, diu Anna Pauner, editora de Cruïlla. “També és important llegir altres autors”, recomana el mateix Stilton.