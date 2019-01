La BCNegra atraca al port

“La novel·la negra no és un gueto. Els thrillers vertebren gran part de la literatura malgrat que no en portin l’etiqueta”, afirma el comissari de la BCNegra, Carlos Zanón. De fons, els estibadors traslladen contenidors de colors vius amb les grues de la terminal de mercaderies del port. L’escenari, triat expressament pel festival, fa pensar en el Baltimore de The wire i les xarxes delictives ocultes als vaixells que arriben i marxen de la ciutat. El port serà precisament l’eix conductor de la 14a edició del BCNegra, el festival de novel·la negra de Barcelona, que tindrà lloc del 24 de gener al 3 de febrer. “Ens fixarem en la repercussió literària del port a la ciutat i en l’impacte artístic que té en els autors”, explica Zanón, que subratlla que la BCNegra manté la voluntat d’obrir el gènere “a qualsevol persona amb interès literari”. El pressupost de la 14a edició és de 170.000 euros.

La Goncourt Leïla Slimani

Entre els noms més llaminers d’enguany destaquen l’irlandès John Banville, la marroquina Leïla Slimani (premi Goncourt 2016), el britànic David Peace, la senegalesa Ken Bugul i l’algerià Yasmina Khadra. No és casual que molts d’ells provinguin de ciutats portuàries. “És un territori de mestissatge, fugida i esperança, que porta implícita la idea de llibertat”, subratlla Zanón. També visitarà Barcelona el llibreter Otto Penzler, fundador d’una de les primeres llibreries de gènere policíac, la The Mysterious Bookshop de Nova York. “És un savi de la novel·la negra i un referent de molts autors europeus”, diu Zanón.

La València més negra

Entre els autors de casa que passaran per la BCNegra hi ha Ferran Torrent, Jordi Juan i Núria Cadenes, que participaran en una taula rodona titulada Port Valencià. Jordi de Manuel parlarà de venjança amb Marc Moreno i Carlos Bassas del Rey, mentre que Núria Queraltó compartirà taula amb Joan Miquel Capell i Jordi Dausà. També passaran pel festival els escriptors Toni Hill i Nacho Carretero.

Nou premi Carvalho

L’escriptora argentina Claudia Piñeiro és la guanyadora del 14è Premi Pepe Carvalho. Considerada un dels referents literaris de l’Argentina, Piñeiro rebrà el guardó en un acte al Saló de Cent.

Record a Paco Camarasa

El llibreter Paco Camarasa, que va morir l’abril passat, va ser un dels puntals del festival i de la novel·la negra a Barcelona. Per recordar a la seva figura, la BCNegra ha muntat una taula rodona on es farà, en paraules de Zanón, “el que al Paco més li agradava fer, recomanar llibres”. Titulada Port Camarasa, la xerrada comptarà amb llibreters que prescriuran les millors ficcions negres de les seves prestatgeries, i es mantindrà en futures edicions.

Escriptors en golondrina

Les rutes literàries seran, aquest any, marítimes. El festival ha organitzat cinc sortides en golondrina amb els escriptors Carlos Quílez, Màrius Serra, Rosa Montero, Andreu Martín i Jordi Basté i Marc Artigau al timó. Els autors parlaran de les seves obres en aquestes passejades per la costa.

Torna ‘Millennium’

El festival repeteix una de les activitats estrella de l’edició anterior: el rescat d’un personatge, un llibre i un autor per aprofundir-hi. Aquest any el personatge serà Lisbeth Salander, creada per Stieg Larsson a la saga Millennium. També es recuperarà el llibre Total Khéops de l’escriptor francès Jean-Claude Izzo, que protagonitza Fabio Montale a Marsella, i la figura de l’escriptor Chester Himes, autor d’ El gran somni daurat (1989) i Un cec amb una pistola (1995).

El ‘true crime’, nova moda

A banda de fer un balanç de l’estat del gènere, la BCNegra és també caçadora de noves tendències. Una d’aquestes, el true crime, tindrà la seva pròpia taula rodona, que comptarà amb l’escriptor Antonio Lozano i desplegarà els elements bàsics d’aquest subgènere en auge.

Batalla de segells de còmic

Quina és la millor editorial de còmic de Barcelona, La Cúpula o Norma? La BCNegra vol resoldre l’etern debat, i per això ha muntat un combat de lluita lliure que enfrontarà les dues editorials. La batalla formarà part de la Festa canalla a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.

El llegat dels ‘bolsilibros’

La BCNegra també mirarà al passat i rescatarà el llegat que van deixar les novel·les de quiosc, conegudes popularment com a bolsilibros. Ho farà amb una taula rodona encapçalada per alguns dels autors més rellevants i, en paral·lel, amb una exposició de les col·leccions de Bruguera a la Biblioteca Jaume Fuster.

Una ‘jam session’ negra

La BCNegra travessa les fronteres de la literatura per acollir propostes d’altres expressions artístiques. D’aquestes, en destaca una jam noir sobre improvisació literària, un concert de Dani Nel·lo, l’espectacle Gregor Samsa i un cicle de cinema negre a l’Ateneu Fort Pienc.