Ja podeu ballar a ritme de 'La noche de anoche', la nova cançó de Bad Bunny i Rosalía

Ja és aquí i amb molt poc temps ha esdevingut trendig tòpic: El último tour del mundo, el darrer àlbum de l’artista porto-riqueny Bad Bunny, i la cançó que ha fet amb Rosalía, La noche de anoche.

El disc compta amb setze cançons, s’ha penjat a les xarxes a la matinada i ja suma milions de visites al canal de Youtube. Bad Bunny , un popular cantant de reggeton, té una mitjana de més de 48 milions d’oients mensuals.



A més de Rosalía, al disc també hi participen artistes com Jhay Cortez (a Dakiti) o Abra (a Sorry Papi), dues cançons que s'han publicat aquest novembre com a avançament de l'àlbum i que ràpidament han escalat a les graelles musicals d'arreu del món.