Els Bafta suspenen la nominació de Bryan Singer per les acusacions d'abusos sexuals

L'organització dels Bafta, els premis del cinema britànic, va suspendre aquest dimecres la nominació de Bryan Singer, director de 'Bohemian rhapsody', per les acusacions sobre suposades pràctiques sexuals amb menors d'edat que pesen sobre ell. La cinta es mantindrà entre les candidates a la categoria de millor film britànic, però tan sols apareixeran com a nominats el productor Graham King i el guionista Anthony McCarten.

"En vista de les serioses al·legacions que han aparegut recentment, els Bafta han informat que la seva nominació per 'Bohemian rhapsody' ha estat suspesa amb efecte immediat", informava un comunicat dels guardons, que es lliuren diumenge. Els Bafta consideren que "el suposat comportament" del cineasta és "completament inacceptable" i "incompatible amb els valors" dels premis. La suspensió es mantindrà fins que les acusacions s'hagin "aclarit", subratlla el comunicat.

El 23 de gener la web nord-americana 'The Atlantic' va revelar el testimoni de quatre homes que asseguren que Singer va mantenir trobades sexuals amb ells quan eren adolescents, en la dècada de 1990. El director de 'Bohemian rhapsody', nominada també a l'Oscar a la millor pel·lícula, va negar les acusacions a través del seu advocat.

No és la primera vegada que Singer pateix aquest tipus d'acusacions. L'abril del 2014 Michael Egan va denunciar al director per haver-lo violat el 1999, quan la víctima era menor d'edat. La investigació es va tancar per inconsistències en el relat d'Egan. El desembre del 2017 César Sánchez-Guzmán va denunciar Singer per un altre suposat cas de violació el 2003. El cas continua sent investigat.