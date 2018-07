Ballant enmig de les trinxeres

‘Xenos’ MERCAT DE LES FLORS 3 de juliol

Unes cadires model Thonet i un trapezi simbolitzen l’Europa de finals de la segona dècada del segle passat. Els dos músics orientals acompanyen el ball d’Akram Khan en algun indret del seu estimat Bangladesh. Un ballarí que representa els milers de soldats que l’exèrcit britànic va reclutar a l’Índia i el Pakistan per enviar-los a morir a les trinxeres de la vella Europa. És un ball enèrgic i festiu, fins i tot juganer. Queda trencat amb l’esclat d’una bomba, els músics i el ballarí desapareixen i el confort i la tranquil·litat dels primers moments s’escolen rere l’escena.

'Xenos' parla de la guerra. És un encàrrec per commemorar el centenari de la Primera Guerra Mundial, però això és el que menys importa, perquè en totes les guerres els soldats pateixen i moren. Perdonin l’obvietat. Akram Khan és ara aquest soldat que s’arrossega fins al capdamunt d’una trinxera mentre la música tradicional dona pas a la música electrònica i el ballarí es confronta amb l’altaveu d’un gramòfon que es convertirà després en intimidador foc d’un camp de presoners. Khan balla sol perquè a la guerra la solitud entre tanta gent és encara més dura, més anguniosa i el seu ball esdevé tel·lúric.

'Xenos' és un gran espectacle. Ho és perquè a la personalitat i la força de la gestualitat d’Akram Khan s’hi suma un espai sonor magnètic, electritzant, i una il·luminació d’enorme plasticitat que ressalta un espai escènic que s’ondula per darrere i crea un sense fi de poderoses imatges. Són quatre grans frases coreogràfiques molt emocionals, quatre quadres de gran força pictòrica. Quatre moments per resumir els horrors de la guerra però també per reivindicar l’amor a la terra que triomfarà amb l’allau de pinyes de pi blanc que convida a un renaixement. Fantàstica proposta plàstica i sonora amb un ballarí que ha creat un llenguatge propi d’hibridació de l’oriental amb el contemporani on hi caben les acrobàcies del ballet i els girs dels giròvags turcs. Un deu per al Grec.