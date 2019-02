Ballar Amy Winehouse, Sigur Rós i Gaudí

Almenys una vegada l’any, el Centre Cultural Terrassa exerceix d’imant i atrau, durant un cap de setmana, el talent català que triomfa a l’estranger. Intèrprets de companyies d’arreu del món porten les seves peces més emblemàtiques a la ciutat vallesana en la Gala de Ballarins Catalans al Món, que aquest any tindrà lloc avui i demà. En la segona edició de la cita l’espectacle trepitjarà el terreny de la música contemporània amb temes de compositors com Amy Winehouse, Secret Garden, Philip Glass, Sigur Rós i Lisa Gerrard i Patrick Kassidy. En total hi participaran nou ballarins catalans (Roger Cabrera, Jaume Costa, Mariona García, Júlia Cortés, Francesc Fernández, Gisela Fontarnau, Narcís Subatella, Ricardo Castellanos i Núria Salado) amb les seves respectives parelles de ball. Els intèrprets, escollits per Marisa Yudes, provenen de formacions com l’italià Balletto del Sud, el Ballet Nacional Moràvia i Silèsia de la República Txeca, el Ballet Nacional de Noruega i els alemanys Teatre de Lüneburg i Landestheater Coburg.

Una de les participants a la gala és Gisela Fontarnau, que, juntament amb Narcís Subatella, interpretarà un pas a dos i un solo amb música d’Amy Winehouse i Secret Garden. L’actuació, que forma part del muntatge Situations de Richard Lowe, va ser un dels primers papers solistes que va assumir Fontarnau a l’alemany Landestheater Detmold. “És veritat que no és habitual unir ballet amb música contemporània, però el Back to black de l’Amy ajuda molt a explicar la història de l’espectacle, la d’una dona a qui la seva parella no pot perdonar”, assenyala la ballarina. A través d’un ballet d’estil neoclàssic, Fontarnau dona forma a “la tristesa i la desesperació” d’aquesta dona, a qui la persegueix el fet d’haver dut a terme “una cosa dolenta” de la qual ara no es pot escapar.

Philip Glass inspira una obra sobre Gaudí

El ballarí i coreògraf Jaume Costa també recorrerà, a Terrassa, a la modernitat, si bé ho farà amb un compositor de caràcter més clàssic, Philip Glass. Costa portarà per primera vegada a Catalunya Mosaic, una peça creada per ell mateix que trasllada l’art d’Antoni Gaudí al món de la dansa neoclàssica. “Em vaig inspirar en el primer moviment del concert per a violí i orquestra de Philip Glass. És un tema amb moltes dinàmiques que de seguida em va fer pensar en l’abstracció i els colors de Gaudí”, explica Costa, que a l’escenari estarà acompanyat de Natalie Franke.

Per al coreògraf, formar part de la gala implica poder mostrar la feina que fa a casa i, alhora, poder ballar davant d’un públic amb amics i familiars. “No he tingut gaires oportunitats de portar la meva dansa a Catalunya. Estic més nerviós que si actués a Alemanya!”, exclama el ballarí. Per a la parella formada per Júlia Cortés i Francesc Fernández, actuar a casa també és una oportunitat poc habitual. “Agraïm la iniciativa de la gala, perquè és difícil ballar a Catalunya”, afirma Cortés. Els dos intèrprets, que treballen al Teatre de Lüneburg d’Alemanya, portaran dues coreografies amb músiques de Sigur Rós. “La primera, Otra luna, és un tango neoclàssic, mentre que a la segona, Endless fall, predomina la dansa contemporània”, explica Cortés, que juntament amb Fernández s’ha encarregat d’elaborar les dues peces. “La música de Sigur Rós ens inspira molt i encaixa força amb els nostres moviments”, assenyala la ballarina. A Endless fall l’acroioga hi té un protagonisme especial. “Començo la peça flotant a l’aire mentre el meu company, estirat, intenta aguantar-me amb les mans i els peus perquè jo no toqui a terra -diu Cortés-. Els moviments són suaus i elàstics, però també arriscats i intensos”.

La gala vol ser un aparador del talent català que triomfa a l’estranger. “Els ballarins estan tots compromesos amb l’agenda de les seves companyies, però s’han pogut reunir a Terrassa gràcies a la complicitat dels seus directors”, subratlla Yudes, que calcula que “hi ha una vuitantena de ballarins catalans arreu del món”. Segons el director del Centre Cultural Terrassa, Adrià Fornés, els intèrprets de la gala “són ballarins que, fruit de l’esforç i la persistència, han arribat a les cases de dansa de més prestigi”.