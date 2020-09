Ballar sense sortir de casa amb Arca al Sónar+D CCCB

És qüestió de minuts acostumar-se al format virtual d’aquesta edició extraordinària en streaming del Sónar+D que se celebra al CCCB fins aquest dissabte, amb més de 70 activitats de 140 artistes i ponents. La descàrrega d’adrenalina per no voler-se perdre res s’apaivaga aviat i un pot començar a navegar entre els concerts i les taules rodones, i acabar desfogant-se al vespre de les restriccions del covid amb un DJ Set sorollós, radical i amb molta performance de l’artista de Veneçuela Arca. Entre els convidats més destacats de la primera jornada hi havia l’artista i programador japonès Daito Manabe, amb un software que permet crear coreografies interpretant l’activitat cerebral. El resultat és un cos digital i fluid capaç de moure’s de les maneres més inversemblants. També el músic i científic britànic Max Cooper, que va posar la noció d’infinit al centre de la seva reflexió sobre el vincle entre l’electrònica, l’art, la ciència i la tecnologia. I les artistes Mónica Rikić i Sougwen Chung van parlar dels robots amb els quals treballen. En el cas Sougwen Chung va explicar com va ensenyar els seus robots a dibuixar amb ella. En l’apartat musical el compositor Carles Viarnès va actuar acompanyat dels visuals incommensurables d’Alba G. Corral.



La primera jornada del Sónar+D CCCB 2020 també va incloure una taula rodona amb representants d’alguns festivals multidisciplinaris europeus per compartir els reptes en temps del covid d’estar en contacte amb el talent local i seguir aprenent dels intercanvis amb els agents internacionals i un tast del nou disc del Niño de Elche. Entre els plats forts de la programació d’avui hi la preestrena en directe del nou disc de Maria Arnal i Marcel Bagés, la presentació del projecte de l’arquitecta Olga Subirós sobre la qualitat de l’aire que representarà Catalunya a la pròxima Biennale d’arquitectura i la instal·lació de Lolo & Sosaku Concert per a quatre pianos.