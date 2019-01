‘El trencanous’, peça clau del Ballet de Catalunya

El Ballet de Catalunya ha ofert tres representacions d’ El trencanous, amb totes les entrades exhaurides, al Centre Cultural Terrassa. La coreografia del director de la companyia, Elías Garcia, es va estrenar per Nadal. Era la primera peça que presentava el Ballet de Catalunya, fundat just quatre mesos abans. Seguint la tradició nadalenca anglesa, el ballet incorpora elements diferencials, en aquest cas danses populars catalanes amb l’Esbart Egarenc del Social i joves alumnes d’escoles de dansa en una escena d’angelets ideal per al públic infantil.

El trencanous de Garcia conserva l’argument i alguns solos originals, i dona a les millors ballarines de la companyia els papers principals. Alexandra Urcia està esplèndida i absolutament creïble en el seu paper de Clara. A la seva tècnica segura i gairebé perfecta hi afegeix la lleugeresa que requereix el personatge. Rebecca Storani fa de Clara adulta, un personatge que Garcia incorpora perquè es llueixi la ballarina principal, amb portés i llançaments complicats entre Lucien Vecchierelli (Drosselmeyer) i Lorenzo Misuri (el príncep). La fada de sucre de Yukari Mizu és dolça i fa gala d’unes puntes, equilibris i ductilitat de primer nivell.

En un any, la companyia es consolida en tècnica i dots interpretatius. Els nois han assolit un nivell altíssim en conjunció, salts i piruetes, entre els quals destaquen Ryo Sasaki i Reo Morikawa en una dansa russa acrobàtica i espectacular molt ovacionada. Potser falta conjuntar el cos de ball femení, un punt desigual i mancat de força. Res que el pas del temps no pugui resoldre.

‘El trencanous’

Centre Cultural Terrassa

13 de gener