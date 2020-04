El Ballet de Catalunya se suma als vídeos de dansa confinada

Companyies de dansa d'arreu del món han penjat a les xarxes vídeos en què els ballarins esbossen fragments de coreografia en un cant a la dansa, encara que sigui confinada. Ara s'hi ha sumat el Ballet de Catalunya (BC) amb unes imatges en què es poden veure els joves ballarins de la companyia que dansen al menjador, o per terrats i jardins. La coreografia és de Ramon Oller, que ja va signar l'últim treball del BC, Bella Ciao, presentat a Gràcia a finals de febrer. La música, en aquesta ocasió, és de Samuel Bohn, Unlocking the mind, i el vídeo està dedicat a l'equip directiu Elías García, Leo Sorribes, Ángeles Lacalle i Mafer Urcía.

Al Ballet de Barcelona, per la seva banda, cinc dels ballarins, que comparteixen pis, han penjat un simpàtic vídeo per mostrar que, encara que confinats, continuen treballant. També demanen a la població que es quedi a casa.

Un dels vídeos de dansa que ha tingut més èxit aquests dies és el realitzat per ballarins del prestigiós Ballet de l'Òpera de París, penjat a Instagram, i que ja té més de 175.600 visualitzacions. Amb un tema del clàssic Romeu i Julieta, de Prokofiev, els ballarins ofereixen fragments dels seus exercicis quotidians, ja sigui al taulell de la cuina, a les escales o a la finestra, qualsevol lloc és bo per a fer uns pliés. Fins i tot es pot ballar a la banyera. Amb el missatge "quedeu-vos a casa", el cineasta Cédric Klapisch, que ja es va submergir en el món de la dansa a Les nines russes (2005) ha brodat aquesta coreografia virtual i virtuosa per videoconferència.

La troupe del Teatre Mikhailovski, de Sant Petersburg, també han fet un vídeo divertit que han penjat a les xarxes, el Ballet de l'aïllament, per mostrar com és el dia a dia de teletreball d'un ballarí. Es pot veure les ballarines en puntes per la cuina mentre preparen receptes i d'altres que assagen els seus rols de repertori al menjador com si estiguessin al bell mig de l'escenari.

Moltes companyies, preocupades per l'estat de forma del cos de ball i els solistes, s'han posat les piles i ofereixen classes en línia adaptades a les circumstàncies. Per exemple, el Dutch National Ballet proposa unes barres amb pianista en directe molt equilibrades i acompanyades de mil missatges d'ànim. A Anglaterra, Tamara Rojo, directora de l'English National Ballet, ofereix classes diàries en streaming des de la seva cuina, obertes a tothom que s'animi i desxifri al segon els seus exercicis, adreçats ben bé a professionals de la dansa. De moment, el seu canal de YouTube ja té 31,2 milions de subscriptors.

Per la seva banda, la companyia americana del Houston Ballet, que en principi ha d'inaugurar al juliol el Festival Castell de Peralada, ja ha habilitat un compte a Instagram, Houston Ballet at Home, en el qual es pot seguir el dia a dia dels ballarins, amb imatges tan curioses com aquesta ballarina del cos de ball, Madison Russo, que explica que aprofita aquests dies de confinament per dedicar-se al seu hobby, cuinar, això sí, tot molt light i fent un attitude al mateix temps.