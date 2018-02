El Ballet Cullberg dansa contra els rols socials

L’artista suec Elias, de 19 anys, cantava la primavera del 2015: “ Let’s start a revolution / How beautiful it is” [Comencem una revolució / Que bonica que és]. La cançó, titulada Revolution i convertida en un gran èxit, va captivar el coreògraf i ballarí Jefta van Dinther fins al punt que la va convertir en el pal major del seu últim espectacle. Van Dinther volia expressar a través de la dansa i el moviment la batalla individual per fugir de les convencions, i la peça d’Elias li proporcionava l’embolcall musical ideal per portar aquesta lluita a escena. Així el coreògraf va crear Protagonist, que interpreta la companyia de dansa sueca Ballet Cullberg. Amb catorze ballarins, el muntatge es pot veure des d’avui fins dilluns al Mercat de les Flors i és l’espectacle més gran de la temporada de l’espai escènic barceloní.

“ Protagonist ens fa viatjar per un camí de lluites i temptatives, de somnis i esperances, d’obsessió per les nostres històries i de preocupació excessiva contra el que ha d’arribar”, explica Van Dinther, que ha construït l’espectacle a partir de “cançons de revolució i danses d’evolució”. El coreògraf confronta a escena els vincles, les aliances i l’afecte amb l’aïllament, el control i el distanciament per explicar la lluita de cada persona contra els rols que li són imposats.

Amb una forta càrrega personal, Protagonist és, per a Van Dinther, “una crida al canvi, una maniobra per sortir de la immobilitat i també el desig de formar part d’alguna cosa”. El muntatge compta també amb música del compositor David Kiers. “Volíem desafiar el paisatge sonor electrònic i discotequer habitual a les meves peces. Per això, vam infondre, d’una banda, una qualitat més aspra, constant i energètica. També incloem una seqüència sonora més suau, fina, melòdica i transcendental cap al final de l’obra”, subratlla Van Dinther.