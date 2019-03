Dos clàssics del ballet espanyol prenen l'escenari de Terrassa

La companyia Antonio Márquez porta dos espectacles de ballet aquest dissabte al Centre Cultural de Terrassa. En el primer, 'El sombrero de tres picos', un equip de 16 ballarins –on destaquen els solistes David Sánchez, Elena Miño, Jairo Mena i Víctor Donoso– es posaran en la pell dels habitants de l'Andalusia rural de principis del segle passat. La composició musical és de Manuel de la Falla i la coreografia Márquez mateix.

L'espectacle d''El sombrero de tres picos' està basat en la novel·la homònima de l'escriptor Pedro Antonio de Alarcón, es va estrenar al teatre Alhambra de Londres el 1919 i es considera "la primera pedra" del ballet espanyol. La segona peça, 'Bolero de Ravel', té preparada també una coreografia de Márquez juntament amb l'artista Currillo, en què els ballarins interpretaran una versió que barreja el flamenc amb l'estil més clàssic del director. L'obra es va estrenar per primer cop el 2005 a Jerez i ha voltat per escenaris de tot el món.

El sevillà Antonio Márquez ha viscut una llarga trajectòria com a primer ballarí del Ballet Nacional d'Espanya i ha col·laborat en gales de companyies de renom internacional. Com a coreògraf ha creat peces de les òperes 'Carmen', 'La traviata', 'El barber de Sevilla', 'El Quixot', i peces per l'Òpera de Montecarlo, la d'Atenes, la Nacional de París i la Nacional d'Hongria.