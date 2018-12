Guanya un Banksy si endevines quant pesa

L'artista britànic Banksy ha cedit una de les seves escultures com a premi per a un sorteig la recaptació del qual anirà destinada a ajudar persones refugiades. Segons ha informat dilluns al seu compte d'Instagram el famós grafiter, que ha arribat a subhastar obres per milions d'euros, ha entregat l'escultura 'Dream Boat' a la botiga Choose Love - Help Refugees de Londres i donarà l'oportunitat als seus admiradors d'aconseguir una de les seves obres per una donació mínima de 2,2 euros.

Tothom pot participar en una rifa en què els usuaris han d'endevinar a través del seu web el pes de l'escultura, que representa una pastera plena de refugiats. El guanyador serà la persona que més s'acosti al pes exacte de la peça, i es donarà a conèixer el 22 de desembre.

Banksy va fer 'Dream Boat' originàriament per a Dismaland, una exposició paròdica del parc temàtic de Disneyland que considera "inapropiat per als nens" i que va obrir el 2015 a Somerset, una ciutat de la costa oest del Regne Unit.