70 obres de Banksy s'exposaran a Madrid en la primera mostra del grafiter a l'Estat

El 6 de desembre obrirà la primera exposició d'obres del grafiter Banksy a l'Estat. "Una exposició no autoritzada de treballs procedents de col·leccions privades de l'artista conegut com a Banksy. ¿Geni o vàndal?". Així s'ha anunciat la mostra, que es podrà veure a l'Espai 51 d'Ifema fins al 10 de març.

S'exposaran més de 70 creacions, algunes de les quals es vendran. Entre les obres hi ha originals, escultures, instal·lacions, vídeos i fotografies. Les peces, que ja han estat exposades a Moscou entre maig i setembre d'aquest any, procedeixen de col·leccions privades i hi col·labora la seva galeria, la Lilley Fine Art / Contemporary Art Trader Gallery. El visitant serà rebut per una "impressionant" instal·lació audiovisual envoltant especialment creada per a aquesta exposició. Entre les obres més reconegudes de la mostra hi ha la serigrafia original de la sèrie 'Nena amb globus', molt semblant a la que va ser recentment destruïda pel mateix artista a Londres. També hi haurà peces de la sèrie 'The Walled Off Hotel', que va muntar l'any passat a Betlem amb vistes al mur israelià que envolta la ciutat, fotografies del parc d'atraccions que Banksy va obrir el 2015 a Weston-super-Mare, a Somerset (Regne Unit), i peces dedicades al Brexit.

El comissari de l'exposició, Alexander Nachkebiya, director general d'IQ Art Management, diu: "Volem que cada visitant d'aquesta exposició pugui resoldre per si mateix qui és realment Banksy: ¿Un geni o un gamberro? ¿Un artista o un empresari? ¿Un provocador o un rebel?".

La primera exposició dedicada a Banksy, que no assisteix mai a les inauguracions –almenys oficialment, perquè manté en secret la seva identitat–, va ser el 2002 a Los Angeles.

Des que va començar a pintar grafits per parets urbanes als anys 90, la fama de Banksy ha anat en augment emparada pel misteri, les teories diverses sobre la seva identitat i accions tan cridaneres com la que va protagonitzar a Londres quan una obra seva es va 'autodestruir' immediatament després de ser adjudicada per 1,18 milions d'euros.

Tot just una quinzena de persones saben qui és el trencador i prolífic creador, com va revelar en una entrevista el que va ser el seu mànager durant 11 anys, Steve Lazarides.

Precisament, la justícia belga va segrestar el 23 de novembre gairebé 60 obres propietat de Lazarides que s'exposaven a Brussel·les a causa dels dubtes sobre si els galeristes tenien autorització per exposar-les i sobre si estaven correctament assegurades.