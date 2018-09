28 galeries obren l'art a la ciutat

28 galeries d'art contemporani i d'avantguarda participen en la quarta edició del Barcelona Gallery Weekend, que se celebra fins aquest diumenge. Hi exposen obra 46 artistes nacionals i internacionals, tant d'emergents com de consolidats. Una de les novetats més destacades d'aquest any és el programa 'Artévete', una iniciativa plena de visites guiades, trobades i actes socials que pretenen acostar el públic a l'experiència d'adquirir obres.

"Volem mostrar la cara accessible de l'art, dinamitzar el sector i construir ponts entre els artistes i galeristes, les institucions i els potencials compradors", explica Susana Corchia, la directora del Barcelona Gallery Weekend. "Pretenem promoure la relació dels ciutadans amb les galeries d'art i reivindicar la importància dels espais expositius per a la ciutat", afegeix.

A més de les portes obertes de les galeries, hi haurà cinc intervencions artístiques en indrets singulars de Barcelona i en municipis com l'Hospitalet de Llobregat i Santa Margarida i els Monjos. Nombrosos museus i centres culturals barcelonins també se sumen al festival proporcionant diversos avantatges per als visitants professionals.

Perdre la por d'entrar en una galeria

"Entrar en un espai buit on et miren i et penses que estàs molestant fa por i imposa. Hauríem d'agafar seguretat, percebre'ls com a recintes oberts al públic i reivindicar la possibilitat de gaudir de l'art en un espai en el qual ens sentim acollits", diu Corchia. Paral·lelament, s'ha posat en marxa el BGW Village, un recinte polivalent que funcionarà com a espai de benvinguda i punt de trobada, que estarà obert a tota la ciutadania i tindrà com a seu la Fundació Antoni Tàpies.

El Barcelona Gallery Weekend va néixer el 2015 promogut per l'associació de galeristes Art Barcelona per donar resposta a la voluntat de l'entitat d'implicar-se en les plataformes de debat i coordinació d'estratègies culturals.