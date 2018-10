Barcelona concedirà la Medalla d'Or de la ciutat a Montserrat Caballé

El comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, ha anunciat aquest dimarts que el govern municipal ha iniciat els tràmits per atorgar la medalla d'Or de la Ciutat a títol pòstum a la soprano Montserrat Caballé, que va morir el passat dia 6 d'octubre a Barcelona.

Si es concedeix aquesta Medalla d'Or no caldria esperar els cinc anys estipulats per dedicar a la soprano un carrer o una plaça de Barcelona i es podria iniciar ja el debat del nomenclàtor, segons ha explicat Subirats, després d'acceptar, a la Comissió Municipal de cultura, un prec del grup del PP en aquest sentit.

En una nota de premsa, el Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Barcelona s'ha felicitat per haver aconseguit que el govern municipal accepti la proposta d'atorgar la Medalla d'Or a títol pòstum a Montserrat Caballé. El president del grup del PP, Alberto Fernández Díaz, ha argumentat que "Montserrat Caballé, com a barcelonina universal i referent de la música i de la cultura, mereix aquest reconeixement per part de la seva ciutat". "Caballé és una de les millors sopranos del segle XX i ningú com ella va projectar la millor Barcelona a tot el món", ha assenyalat Fernández Díaz.

En vida, la soprano barcelonina va ser distingida amb la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya el 1982 i amb el Premi Príncep d'Astúries de les Arts el 1991.