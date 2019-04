Barcelona es queda sense Nit del Drac aquest 2019

L'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona descarta celebrar aquest any la Nit del Drac, el tret de sortida a la Diada de Sant Jordi, perquè "s'han prioritzat altres programes", segons explica l'organització.

La Nit del Drac va néixer el 2017 com a revetlla de commemoració de les efemèrides dels grans noms de les lletres catalanes. En el primer any es van celebrar les efemèrides de Josep Palau i Fabre, Joan Fuster, Prudenci i Aurora Bertrana, Màrius Torres, Carles Soldevila i Josep Vicenç Foix. La passada vigília de Sant Jordi es va recordar Joan Brossa, Manuel de Pedrolo, Montserrat Abelló, Vicent Andrés Estellés, Maria Aurèlia Capmany i Maria-Mercè Marçal. Tot i que aquest any la revetlla literària no se celebrarà, des de l'Icub asseguren que aquest esdeveniment "no s'ha cancel·lat definitivament".

Segon esmorzar d'escriptors

Han subratllat que per Sant Jordi l'Icub celebrarà la segona edició de l'esmorzar d'escriptors al Palau de la Virreina -creat el passat any després de cancel·lar-se definitivament el 2016 el que es va fer a l'Hotel Regina durant 17 anys.

També ha destacat que l'Icub organitzarà el mateix dia 23 el pregó de la lectura de Sant Jordi a càrrec del moçambiquès Mia Couto, que conversarà amb la periodista Anna Guitart sobre el conjunt de la seva obra. El pregó es va celebrar per primera vegada el 2003 amb la presència de Quino i des d'aquest any han estat pregoners José Saramago, Martí de Riquer, Emili Teixidor, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco, Bernardo Atxaga, José Luis Sampedro, Josep Maria Castellet, Raimon, Albert Sánchez Piñol, Donna Leon, John Banville, Claudio Magris, Yasmina Reza i Almudena Grandes.