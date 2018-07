Barcelona serà la ciutat convidada de la pròxima Setmana del Disseny de Mèxic

Barcelona serà la ciutat convidada en la Design Week de Mèxic 2018, que tindrà lloc del 10 al 14 d'octubre d'aquest any, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dijous. El Barcelona Centre de Disseny (BCD) i el mateix consistori organitzaran el programa 'Inspired in Barcelona', en el qual participaran diverses empreses i dissenyadors de la ciutat. El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, assenyala que "la missió a Mèxic ha de servir per projectar en el món la nostra ciutat i la qualitat dels seus professionals d'aquest àmbit", i la directora de Barcelona Centre de Disseny, Isabel Roig, expressa el seu convenciment que aquesta experiència "serà tot un èxit" i ha argumentat les seves paraules per "l'interès mostrat per diverses empreses i professionals de l'entorn de BCD al mercat mexicà i a participar en la iniciativa".

La pròxima Setmana del Disseny de Mèxic celebra el seu desè aniversari i coincideix amb la capitalitat mundial del disseny de Ciutat de Mèxic. 'Inspired in Barcelona' donarà a conèixer una Barcelona que ha sigut reconeguda internacionalment per la seva creativitat, la seva arquitectura i el disseny dels seus espais urbans i comercials. Segons els organitzadors, "una Barcelona oberta que convida a fer vida al carrer i a gaudir d'una tradició creativa i cultural coneguda arreu, i una ciutat mediterrània que dibuixa els seus espais interiors i exteriors a través del disseny".