Barcelona ajorna la votació sobre la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Macba

La comissió d'economia i hisenda de Barcelona ha decidit aquest dimarts ajornar la votació per revocar o no la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Macba per construir-hi el nou CAP Raval Nord. L'ajornament s'ha fet a petició de la majoria dels grups de l'oposició i contra la voluntat del govern d'Ada Colau.

Tots els grups han votat a favor de posposar aquest debat, excepte BComú i la CUP, i han recordat que la comissió de drets socials d'aquest dilluns va aprovar una proposta del PSC exigint que no es portés a votació la qüestió fins que no es garanteixi el consens institucional. Els mateixos grups han reservat el seu posicionament davant d'una iniciativa ciutadana de la plataforma que dona suport a l'obertura del CAP a la Capella de la Misericòrdia.

Després de posposar el debat, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha afirmat que la resolució del conflicte està en mans de la conselleria de Salut i la de Cultura i que l'Ajuntament ha ofert alternatives. Pin també ha apuntat que una possible solució seria ubicar el CAP en un edifici nou, de dues plantes, que s'ubicaria on ara hi ha el mural de Chillida i que va ser una de les alternatives que l'Ajuntament va proposar per el creixement del Macba. "Ara queda que el CatSalut estudiï la ubicació del CAP en la proposta que es va fer al Macba, al costat de l’edifici Meier", ha dit Pin. Tot i així, la regidora ha assenyalat que aquesta solució generaria "una situació molt estranya, amb un CAP al costat del Macba i l’ampliació del Macba a l’altre costat del carrer".