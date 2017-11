260x366 Barcino rescata l’ase més mordaç Barcino rescata l’ase més mordaç

L'escriptor Anselm Turmeda (Palma de Mallorca, 1352 - Tunísia, 1423) va crear al segle XV amb la 'Disputa de l'ase' un dels ases més sardònics i populars de la literatura catalana. Escrita entre el 1417 i el 1418 i convertida en un clàssic literari, aquesta novel·la dialogada qüestiona la pretesa superioritat dels homes cap als animals partint d'un plantejament divertit i peculiar: un ase ha de convèncer fra Anselm que aquesta afirmació és falsa. La novel·la, la més extensa de Turmeda en la seva llengua natal, retorna ara a les llibreries de la mà de l'Editorial Barcino, que n'ha elaborat una edició commemorativa del sisè centenari en versió de l'escriptor, poeta i dramaturg Albert Mestres i la traductora i especialista en poesia medieval Marta Marfany.

A través de la conversa entre l'home, considerat l''alter ego' de l'autor, i l'animal, Turmeda construeix un diàleg divertit i mordaç que es riu dels costums i la vanitat de les persones, especialment dels membres del clergat. A banda de la seva vàlua narrativa, però, la novel·la també destaca per la combinació de diferents gèneres del món literari medieval com l'apòleg, la disputa, el relat satírico-còmic i els elements al·legòrics i cavallerescos. Així mateix, la 'Disputa de l'ase' inclou elements autobiogràfics de Turmeda. L'escriptor mallorquí va ser un frare apòstata que va abjurar del cristianisme i va abraçar l'islam i que, mitjançant la novel·la, escrita en català i en àrab, va expressar el seu profund escepticisme doctrinal. L'obra, de fet, no va esquivar la censura coetània. La inquisició va incloure-la en una llista de llibres prohibits i només va restar-ne la traducció al francès.

La 'Disputa de l'ase' forma part de la col·lecció "Tast de Clàssics" de Barcino, que és l'editorial de la Fundació Carulla. En aquesta mateixa col·lecció, el segell també ha publicat 'El somni', de Bernat Metge, en versió d'Alba Dedeu, i 'Perills d'amor', de Joan Roís de Corella' en versió d'Eduard J. Verger.

El llibre es podrà aconseguir amb l'ARA Balears, enviant un correu a promocions@arabalears.cat , per un preu de 14 €.